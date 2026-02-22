年節大魚大肉、久坐族小心 醫籲「5大高風險族群」防血栓

過年大吃大喝、久坐不動，小心誘發心血管疾病！台中美兆診所心臟專科醫師姜洪霆表示，連假長時間久坐較少起身走動，再加上攝取過多的高油鹽糖年菜，恐誘發心肌梗塞。年節假期，心血管相關急診量明顯增加，患者主要集中在三高族群以及40歲以上中壯年、肥胖、抽菸者。

姜洪霆指出，臨床上，年節期間出現心血管或血栓事件的患者，常見高血壓、高血糖、高血脂患者，以及40歲以上中壯年、長時間久坐及活動量偏低者、肥胖、抽菸者、有心血管疾病或中風家族史者。而即使平時沒有明顯症狀，當長假生活形態一旦失衡，可能反覆損傷血管內皮，增加心肌耗氧量。

飲食西化導致三高族群年輕化，再加上通宵熬夜、飲食不均衡等，增加了突發心血管疾病的機率。姜洪霆說，年節是「多重風險疊加期」，天氣變冷、飲食油膩、作息大亂，以及久坐不動，讓原本潛藏的心血管問題一次浮上檯面。

研究顯示，每天久坐超過7至9個小時會顯著增加死亡、心血管疾病、第二型糖尿病及癌症風險。姜洪霆表示，長時間返鄉塞車、與親友打牌、滑手機追劇，一坐就是好幾小時，加上水分攝取不足，血液容易變得黏稠，影響下肢循環，「血栓」是另一個常被忽略的風險。

姜洪霆提醒，若下肢緊繃腫脹感、偶發胸悶心悸、比平時更容易疲倦頭暈、活動後恢復速度明顯變慢，這些都可能是血液循環或心血管負擔增加的訊號。血管自保的關鍵在於維持血管彈性、防止硬化，可藉由下列4原則維持血管健康不阻塞。

1.定時起身活動：養成每30至1小時起身活動數分鐘的習慣，可伸展下支、走動，幫助血液回流。 2.多攝取水分：避免只喝含糖飲料或酒精，白開水是維持血液流動的關鍵，每日建議成人飲用1500至2000ml。 3.三低一高飲食：採低油、低鹽、低糖、高纖，少吃反式脂肪；油膩、高鹽、高糖同時出現，會加速血管負擔。 4.規律睡眠與作息：連續熬夜會讓血壓與心跳波動更大，恆定作息可幫助血管適應自然節律，減少血管損傷。