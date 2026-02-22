春節類流感、腹瀉疫情雙降 疾管署：上班上課後仍需注意諾羅威脅

春節9天連假，今天是最後一天，衛福部疾管署公布最新統計，國內類流感及腹瀉昨日於急診就醫人次較前一天，分別下降19.5%及11.5%，更較去年同期降低61%及72.5%。疾管署發言人林明誠說，今年春節類流感、腹瀉情形均將去年降低，但明天恢復正常上班、上課，仍須留意諾羅病毒、腸病毒威脅，務必肥皂洗手、煮熟且避免交叉污染、做好消毒個人防護。

疾管署統計，昨日農曆初五，類流感急診就診2069人次，較前一日2571人次，下降19.5%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期5303人次下降61%，較2024年同期3351下降38.3%，較2023年同期2175人次下降4.9%。

另，腹瀉急診就診2069人次，較前一日2338下降11.5%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期7524人次下降72.5%，較2024年同期1397人次上升48.1%，較2023年同期1423人次上升45.4%。

疾管署呼籲，明天恢復正常上班、上課，仍須留意諾羅病毒、腸病毒威脅，務必肥皂洗手、煮熟且避免交叉污染、做好消毒個人防護；預防B型流感方面，應接種疫苗、戴口罩、注意手部衛生。

針對全球近期要留意的境外移入傳染病，包括東南亞的登革熱、屈公病、麻疹，及東北亞、中國的流感、諾羅、百日咳、歐美的麻疹、非洲的瘧疾與寄生蟲等疫情，國人應注意身體健康狀況、就醫、主動告知旅遊史。至於，性傳染病需進行諮詢、篩檢及評估用藥。