春節類流感、腹瀉疫情雙降 疾管署：上班上課後仍需注意諾羅威脅
春節9天連假，今天是最後一天，衛福部疾管署公布最新統計，國內類流感及腹瀉昨日於急診就醫人次較前一天，分別下降19.5%及11.5%，更較去年同期降低61%及72.5%。疾管署發言人林明誠說，今年春節類流感、腹瀉情形均將去年降低，但明天恢復正常上班、上課，仍須留意諾羅病毒、腸病毒威脅，務必肥皂洗手、煮熟且避免交叉污染、做好消毒個人防護。
疾管署統計，昨日農曆初五，類流感急診就診2069人次，較前一日2571人次，下降19.5%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期5303人次下降61%，較2024年同期3351下降38.3%，較2023年同期2175人次下降4.9%。
另，腹瀉急診就診2069人次，較前一日2338下降11.5%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期7524人次下降72.5%，較2024年同期1397人次上升48.1%，較2023年同期1423人次上升45.4%。
疾管署呼籲，明天恢復正常上班、上課，仍須留意諾羅病毒、腸病毒威脅，務必肥皂洗手、煮熟且避免交叉污染、做好消毒個人防護；預防B型流感方面，應接種疫苗、戴口罩、注意手部衛生。
針對全球近期要留意的境外移入傳染病，包括東南亞的登革熱、屈公病、麻疹，及東北亞、中國的流感、諾羅、百日咳、歐美的麻疹、非洲的瘧疾與寄生蟲等疫情，國人應注意身體健康狀況、就醫、主動告知旅遊史。至於，性傳染病需進行諮詢、篩檢及評估用藥。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。