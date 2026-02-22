穩定物價 汽、柴油價格本周不調整

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油自明日凌晨零時起汽、柴油價格維持原價不變。圖／本報資料照片
台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油表示，本周受美國商用原油庫存大幅下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲1.4元及0.6元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元及0.4元。另依春節期間穩定物價政策(2月16日至2月23日，汽、柴油依上漲不調、下跌調、「只跌不漲」原則辦理)，汽、柴油各再加碼吸收0.1元及0.2元，合計汽、柴油各共吸收1.4元及0.6元，國內汽、柴油價格皆不調整。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約0.14億元。

