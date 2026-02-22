今到周二白天溫暖舒適 本周兩波鋒面影響二二八假期各地降雨機率增加

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天白天舒適溫暖，類似天氣可持續到周二白天。聯合報系資料照片
今天是9天春節連假收假日，明天開工、開學。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天白天舒適溫暖，類似天氣可持續到周二白天。本周有兩波鋒面，周二晚間及周四晚間各一波，之後東北季風增強，北部、東北部轉雨，預估周四鋒面延續到二二八假期，各地降雨機率增加。

曾昭誠指出，目前各地多雲到晴，東半部從琉球海面到巴士海峽有一條較長的對流，最多影響東半部，有一些降雨機會。台灣北部有鋒面通過，晚間通過時基隆北海岸可能零星降雨。明天溫度仍偏溫暖舒適，降雨不明顯，華南地區有鋒面逐漸生成，預估周二晚間接近通過台灣，北部及東半部降雨機率增加。鋒面通過後方有冷高壓準備東移，東北季風增強，周三會影響北部及宜花，對低溫影響不太明顯，強度不強且快速通過。

曾昭誠表示，周四白天再度轉為東到東南風環境，白天溫度再回到都有25度以上。但這段時間華南地區又有鋒面生成，周三到二二八期間台灣地區天氣變化快速，周四晚間鋒面又接近，周五鋒面通過，各地降雨機率增加，中部以北及東半部降雨較廣泛，較周二那波影響顯著。

曾昭誠說，二二八又有另一波東北季風南下，周五之後北部及宜蘭溫度可能下降。甚至到3月3日台灣天氣可能都是受東北季風影響型態，二二八連假特別是中部以北及東半部降雨機率高。

溫度方面，曾昭誠說，今起到周二白天溫度都有25度以上，中南部近30度，但清晨夜晚低溫只有16-20度，日夜溫差大。周三受東北季風影響，北部、宜蘭白天下降到20-22度，夜晚低溫下降不明顯。周四白天各地再回升到25度以上。周五、周六各地雲多、降雨機率增，白天各地溫度下降一些些，周六之後北部、宜蘭降溫幅度稍大一些。

未來一周降雨降雨趨勢，曾昭誠表示，今起到周二白天大多數地區多雲到晴，東半部降雨機率高；周二晚間到周三鋒面通過東北季風稍增強，北部及東半部降雨機率又提高。周四白天東北季風減弱，但迎風面桃園以北及東北部仍有下雨機率。周四晚上到周六鋒面通過，東北季風增強，除了南部平地，各地降雨機率增。

