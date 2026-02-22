台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台彩公司春節期間推出「2000萬超級紅包」，桃園市中壢區翔翔彩券行大年初四深夜有客人刮中貳獎100萬元，幸運兒是一對大學畢業出社會的姊妹花，妹妹刮中100萬元時看著姊姊，緊握姊姊的手，兩姊妹紅著眼眶說錢要優先還助學貸款。

翔翔彩券行在中壢區中正路，店長林先生說，姊妹花是常客而且是孝順的年輕姊妹，每年過年都會相約一起走春逛夜市、嘗小吃美食並且到彩券行買刮刮樂，刮刮樂對她們而言，不只是希望中獎，更是幫未來打氣的小小儀式。

大年初四20日深夜過10點，兩姊妹到店裡各買一張2000元的2000萬超級紅包，買刮刮樂前妹妹還站在店裡的貔貅前默默許願「希望能把學貸還清就好」，姊妹兩人接著各挑一張「2000萬超級紅包」就坐在店內角落慢慢刮，刮到一半妹妹忽然停下動作把彩券遞給姊姊，確認中大獎後倆人愣在原地，沒有歡喜大聲尖叫，而是感動得眼框泛紅緊握彼此的雙手，看得出來這筆獎金對她們意義深重。

彩券行店家也協助確認刮中100萬元，姊妹倆第一時間想到的不是要把獎金拿去購物或旅遊，而是異口同聲表示先把學貸還完，剩下獎金要拿來孝順父母，父母多年以來省吃儉用都是為了供她們讀書，如今終於有能力回報養育之恩。

業者表示，依據台彩公司提供的資訊「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至21日，已刮出4個2000萬元、176個100萬元。 中壢翔翔彩券行大年初四有客人刮中100萬元。圖／翔翔彩券行提供 刮中百萬元的妹妹買彩券前先對著貔貅許願。圖／翔翔彩券行提供