春節收假日蘇花路廊北上估破萬輛 公路局籲避開離峰時段

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
春節9天連假今天進入最後一天，蘇花路廊今天上午順暢，北上車流3720輛次，公路局預估北上交通量還有1萬輛次。圖／翻攝公路局即時影像
春節9天連假今天進入最後一天，蘇花路廊今天上午順暢，北上車流3720輛次，公路局預估北上交通量還有1萬輛次。圖／翻攝公路局即時影像

春節9天連假今天進入最後一天，花蓮天氣晴時多雲，蘇花路廊今天上午順暢，北上車流3720輛次，不過公路局預估北上交通量還有1萬輛次，提醒用路人儘量選擇離峰時段行駛，行前請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，勿疲勞駕駛以確保行車安全。

公路局東區養護工程分局指出，截至上午10時，蘇花路廊車流量南下宜蘭往花蓮為1408輛，北上花蓮往宜蘭為3720輛，預估今天蘇花路廊北上車流量仍約有1萬輛需求。

東工分局表示，昨天花路廊於上午9時湧現北返車潮，直至晚間10時逐漸趨緩，北上承接了2萬1627輛、宜蘭往花蓮南下則有6698輛，其中台9線崇德、蘇花改中仁隧道至和平、蘇花改觀音谷風隧道、南澳市區及南澳至東澳路段部分時段有車多情形。呼籲用路人提前規畫行程，並利用「蘇花即時通」LINE官方帳號查詢路況，避開壅塞熱點。

另外，吉安鄉發生火燒車事故，50歲廖姓女子18日傍晚開車行經慶豐一街與七腳川溪旁時，發現冷氣出風口突然冒出白煙，火勢很快就燒毀車輛，所幸廖女緊急靠邊停車逃生未受傷。

保養廠趙姓業者指出，車輛發生火燒車的原因通常為「氣門室蓋漏油」或「電線老化」，漏出的油脂若遇高溫引擎零件，或電線絕緣層破裂與車身接觸產生火花，非常容易引發火災。

他表示，若車輛在車陣中發生故障，除了危及自身安全，更可能造成後方車流嚴重回堵。長途駕駛前應做好行前檢查，除查看基本油水外，更要檢查引擎室有無漏油痕跡、線路有無脆化，以及輪胎胎壓、胎紋與煞車皮狀況。

