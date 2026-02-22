初五類流感、腹瀉急診人次 較初四下降逾1成

快訊

中央社／ 台北22日電

疾管署表示，急診類流感、腹瀉人次通常於春節期間達高峰，根據最新統計，初五類流感及腹瀉就診人次都比初四下降，且相較去年農曆年同期，類流感及腹瀉降幅逾6、7成。

衛生福利部疾病管制署提醒民眾春節後留意4項重點，預防諾羅、腸病毒部分，備餐、用餐前一定要用肥皂洗手，食物要煮熟，避免生熟食交叉污染，並做好個人消毒防護；B型流感部分，可接種疫苗、出入公共場所戴口罩，並隨時保持手部衛生。

另外，在境外移入傳染病部分，注意身體健康狀況，在就醫時，應主動告知旅遊史；性傳染病部分，可以諮詢、篩檢並評估是否需要用藥。

根據疾管署春節期間疫情快報顯示，昨天（初五）類流感急診就診2069人次（數據完整度約85%至90%）較前一天2571人次下降約19.5%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期下降61%，較2024年同期下降38.3%，較2023年同期下降4.9%。

依據疾管署往年監測資料顯示，急診類流感就診人次大多於春節期間達高峰，尤其65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及具慢性病史等高風險族群，應特別留意自身健康，如果出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，及早獲得妥善治療。

另外，初五腹瀉急診就診2069人次（數據完整度約85%至90%）較前一日2338人次下降11.5%；與近3年同農曆日比較，較2025年同期下降72.5%、較2024年同期上升48.1%、較2023年同期上升45.4%。

疾管署說明，腹瀉群聚接近9成（88%）病原是諾羅病毒，諾羅病毒傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人，嬰幼兒、年長者、免疫低下等族群感染後症狀會較嚴重，如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。

