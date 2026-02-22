「這道菜」從除夕吃到元宵！ 營養師：小心澱粉地雷 吃多易血糖飆升

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
營養師提醒，蘿蔔糕在煎炸過程中會吸收油脂，導致熱量飆升，若再加上醬油膏，鈉含量也會過高。本報資料照片

蘿蔔糕寓意「好彩頭」與「步步高升」，是過年少不了的吉祥年菜，家家戶戶農曆春節必備。不過，蘿蔔糕屬於高升糖指數（GI值）的澱粉類食物，長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，其澱粉與油脂含量高，一次吃3片以上，血糖容易在短時間內快速上升。

「不要以為沒沾醬的蘿蔔糕是清淡飲食，也不要將蘿蔔糕當作正餐。」徐佳靖說，春節假期過完，門診常湧現不少血糖失控的患者，許多長輩看到冰箱剩餘的大量蘿蔔糕，所以煎了當一餐吃掉，甚至吃到元宵節，沾了隱藏大量糖分的醬油膏、甜辣醬，刺激血糖波動。

徐佳靖指出，蘿蔔糕主要成分是米漿（澱粉），製作時常含油脂，1片約50g的油煎蘿蔔糕約120大卡，2片就直逼一碗白飯。而港式蘿蔔糕因為含臘腸、蝦米等餡料，熱量更高。連假進入尾聲，有些阿公、阿嬤可能還在消化買太多的蘿蔔糕，結果因血糖一下子就飆高而至醫院報到。

徐佳靖提醒，蘿蔔糕不適合完全取代正餐，除了攝取過多澱粉，也缺乏蛋白質、蔬菜等其他營養素。蘿蔔糕的飲食建議包括控制分量，單餐食用量不超過2片，食用時應搭配青菜、豆製品、肉類等，另避免使用醬油膏，可用清醬油添加白醋，降低鈉含量。

在烹煮部分，盡量用蒸的方式代替油煎，減少額外油脂攝取。不噴油直接氣炸鍋，外皮依然香酥，減油更健康。徐佳靖分享，蘿蔔糕煮湯是一道美味的古早味料理，直接切塊加入放了香菇、青蒜、蝦米、肉絲、紅蘿蔔絲的湯頭，湯滾了下茼蒿以及調味料，清爽好消化。

蘿蔔糕是澱粉製品，徐佳靖強調，有血糖問題的人，若吃了蘿蔔糕，應減少白飯、麵條攝取。多吃蔬菜及豆魚蛋肉類，增加飽足感且延緩血糖上升；另調整進食順序，先吃蔬菜、再吃肉類，最後吃蘿蔔糕，可幫助穩定血糖。

「如果出現頭暈、頭痛、視力模糊、口渴、心跳快、疲倦、尿多等症狀，小心是血糖飆高。」徐佳靖說，飲食過量（吃太多碳水化合物或甜食）是導致血糖突然升高的原因之一，慢性疾病患者、糖尿病患者更要注意血糖、血壓控制，三餐均衡飲食，才能減少春節血糖失控。

