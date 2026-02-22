不只坐飛機會引發「經濟艙症候群」 醫示警：追劇、玩手遊也恐引發血栓

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，不只是搭飛機久坐易引發「經濟艙症候群」，追劇、打牌等也可能誘發，民眾若趁連假最後一天瘋狂追劇、玩手遊，長時間久坐應提高警覺。示意圖。圖／取自123RF
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，不只是搭飛機久坐易引發「經濟艙症候群」，追劇、打牌等也可能誘發，民眾若趁連假最後一天瘋狂追劇、玩手遊，長時間久坐應提高警覺。示意圖。圖／取自123RF

春節9天連假今天是最後一天，許多出國旅遊民眾紛紛返國，但長時間搭飛機久坐，恐引發下肢靜脈血栓，若血栓跑到心臟、腦部，將導致心肌梗塞、腦中風。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，搭飛機特別是坐經濟艙，座位狹小，恐出現俗稱「經濟艙症候群」的下肢靜脈血栓，但不只是搭飛機，追劇、打牌等長時間久坐也可能誘發，民眾若趁連假最後一天瘋狂追劇、玩手遊，長時間久坐應提高警覺。

林謂文說，搭飛機時避免下肢靜脈血栓，建議應選擇靠走道座位，容易起身活動，最好每1小時起身走動一次，可以去一下廁所，但如果是坐在靠窗或中間座位，則可以多做抬腳及踢腿等伸展運動，增加膝關節、踝關節活動，或來回按摩小腿至大腿，促進下肢血液循環，同時機艙濕度較低，也應多喝水，避免脫水、血液濃稠，降低血栓形成。

許多民眾在飛機上會脫掉鞋子，一旦久坐出現腳踝、腳背腫脹，甚至無法穿回鞋子時，最好提高警覺，因下肢靜脈血栓好發於單腳，如果有一隻腳出現水腫症狀，最好開始進行伸展、按摩。林謂文說，不僅是長途飛行，從日本、新加坡返國，航程約三、四個小時，也可能出現「經濟艙症候群」。

不只是搭飛機，追劇、打牌、玩手遊等長時間久坐也可能誘發下肢靜脈血栓。林謂文說，民眾若趁連假最後一天瘋狂追劇、玩手遊，也應提高警覺，如果發現單腳出現水腫且經伸展活動後，仍無法消除，應盡速就醫，並切記不要從事劇烈運動或活動，以防已形成的血栓流竄到全身。

林謂文提醒，心臟疾病病史、血液循環不佳、身體代謝循環不良、容易水腫者，於搭飛機、追劇、打牌、玩手遊時，應避免久坐。搭飛機時更是強烈建議選擇靠走道座位，無法選擇時，建議可穿彈性襪、彈性褲，增加下肢血液循環、避免水腫，降低引發心肌梗塞、腦中風等機會。

搭飛機 血栓 久坐

