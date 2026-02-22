屏東燈節10年從「萬年臭」到城市美學指標 年吸百萬人潮 創55億商機

「我屏東、我驕傲！」屏東縣政府2019年辦台灣燈會驚豔各界，引進無人機、打破以往燈會主燈以生肖為主題，首次用黑鮪魚「巨鮪來富」主燈，其實屏東縣政府2019年辦台灣燈會前，2017年辦「屏東綵燈節」，歷經綵燈節、台灣燈會，再轉變成屏東燈節，成為獨特「屏東美學」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長蕭裕隆說，屏縣府從2017年的屏東綵燈節起到2022年將萬年溪、縣民公園、勝利星村三大主題燈區整合，升級成「屏東燈節」，再到2025年擴大加入內埔龍頸溪客家燈區，至今已舉辦10年。

「參觀人潮逐年增加，疫情解封後人潮爆增！」蕭裕隆說，近3年來每年吸引約250萬人次。若依交通部觀光署公布2024年國人國內旅遊平均每人每次旅遊支出為2323元，每年可帶來約55億元經濟效益。屏東燈節四大燈區今年開幕至今更已突破350萬人次。

蕭裕隆說，「屏東綵燈節」2017年以屏東市萬年溪為主要區域；萬年溪流貫屏東市是屏東市生命之河，過去因工業、畜牧與家庭廢水排放汙染，一度被譏為「萬年臭」。縣府整治下，萬年溪起死回生，重現美麗姿態，綵燈節展現縣府河川整治，融合文化技藝、藝術科技及環境教育，讓萬年溪變成光之流域，勾起屏東人對萬年溪的歲月記憶。

蕭裕隆說，屏東綵燈節開辦時善用光影藝術，連年辦理成為南台灣知名燈節，後來屏東市區勝利星村、縣民公園陸續完成，加上2019台灣燈會屏東縣引進無人機表演、首次不以生肖改以黑鮪魚為主燈等創新設計，網路聲量竄紅，各界注意「屏東美學」，縣府融入城市地景，2022年起整合縣民公園、萬年溪燈區、勝利星村規畫三大燈區，去年起加入內埔客家燈區，擴大規模「屏東燈節」。

「從單燈區變成多組燈區，燈飾形式每年都有不同的嘗試」，蕭裕隆說，今年縣民公園燈區主燈「山之光」，以屏東母親山「大武山」為原型創作；放置在台鐵橋下廊道空間的燈飾「綿途」，組成車身的120顆燈籠，是由屏東在地三所學校美術班學生創作；去年及今年也也與縣內原民藝術家合作。