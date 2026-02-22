風獅爺顯靈？金門男高喊「風獅爺保佑我中大獎」 下秒刮出百萬獎

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛蔡家蓁／連線即時報導
2026刮刮樂「2000萬超級紅包」有10個頭獎2000萬元及1200個100萬等獎金，2000萬大獎尚未完全刮出，引發購買熱潮。記者黃義書／攝影
春節期間許多人買刮刮樂試手氣，金門一名年約30歲男子購買前高呼「風獅爺要保佑我中大獎了」，果真幸運中了100萬元大獎，讓男子又驚又喜，同行朋友歡呼直喊「風獅爺真的顯靈了！」現場客人聽聞也相當開心，紛紛湊近沾沾中獎喜氣。

台彩公司表示，2000萬超級紅包共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至2月21日，已刮出4個2000萬元、176個100萬元。

金門這名幸運兒是過年期間與返鄉的老友聚餐敘舊，吃宵夜後路過金城鎮的六福彩券行，店內仍燈火通明十分熱鬧，同行朋友提議不如大家一起玩刮刮樂，一行人就決定進店試試手氣，男子一進店看到很多人在玩2000元刮刮樂，他沒有買過於是請店員隨意幫他挑一張，當時店內人潮眾多，只剩角落有位子，男子坐下後發現旁邊有一尊「近我者富」的風獅爺，很開心地跟同行朋友說「風獅爺要保佑我中大獎了」。

刮出後，這名男子一開始搞不清楚自己中多少，遞給朋友確認後，朋友先是興奮地跟他說「你中了10萬」，他便開心拿著彩券到櫃台請店員協助對獎，沒想到竟是中了100萬元大獎，讓男子又驚又喜，同行朋友歡呼直喊「風獅爺真的顯靈了！」

2026刮刮樂「2000萬超級紅包」有10個頭獎2000萬元及1200個100萬等獎金，2000萬大獎尚未完全刮出，引發購買熱潮。記者黃義書／攝影
