過年體重增加想打針瘦身 台中慈濟醫院藥師呼籲：要謹慎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院沈逸婷藥師建議，勿自行網購來路不明、成分不清的減重偽藥，才是安全用藥的原則。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院沈逸婷藥師建議，勿自行網購來路不明、成分不清的減重偽藥，才是安全用藥的原則。圖／台中慈濟醫院提供

春節長假許多人吃喝多，體重也增加，瘦瘦針最近常被討論，台中慈濟醫院藥學部藥師沈逸婷提醒，減重沒有捷徑，透過醫師正確評估，在安全用藥規範，配合飲食控制與運動，才能真正瘦得健康和安心。

沈逸婷藥師說明，常見市售輔助性減重藥物，主要分為口服與注射兩類，俗稱「瘦瘦針（筆）」的注射型藥品，大多屬於「GLP-1受體促效劑」，透過模擬人體腸道荷爾蒙作用，抑制食慾、延緩胃排空。

沈逸婷表示，這類藥物原本用於治療糖尿病，因有較明顯的體重控制機轉，近年常被引用來控制體重。「GLP-1受體促效劑」也有口服藥劑，作用原理與注射劑型類似，但必須經減重專科醫師評估後使用。其他口服減重藥品，原理多是阻斷食物油脂吸收，隨糞便排出，達到體重控制效果。

沈逸婷說，雖然藥物能輔助減重，並非人人適用，熱門的「瘦瘦針（筆）」適應症是對身體質量指數BMI大於等於30，或BMI數值介於27到30，而且有糖尿病、高血壓、高血脂和心血管疾病等共病的人才可以使用，這類減重藥物常見噁心、嘔吐、腹瀉或便秘的副作用，若有甲狀腺髓樣癌病史、多發性內分泌腫瘤綜合症病人嚴禁使用。

她強調用藥是為了健康，不應該是為了變美，勿隨意使用減重藥品，紊亂了內分泌，更得不償失。她提醒切勿自行網購來路不明、成分不清的減重偽藥，輔助性減重藥劑還是必須透過醫師診斷、開立處方，再由合格藥局藥師，親自調劑交付才有保障。

