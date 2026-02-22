獨／兒時回憶大津瀑布華麗轉身光影舞台 奇幻大津點亮高樹觀光

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，讓快要被遺忘的大津瀑布如今華麗轉身。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，讓快要被遺忘的大津瀑布如今華麗轉身。記者劉星君／攝影

屏東縣高樹鄉大津瀑布是許多人兒時回憶與校外教學景點，屏東縣府文化處2024年首次推出「奇幻大津」光影藝術，一開始不被看好，推出後驚豔連連，大津瀑布從快被眾人遺忘的景點華麗轉身，去年因颱風整修，今年復辦後，春節期間、228連假，線上預約秒殺，現場票更一票難求，帶動高樹觀光熱。

「在地產業與文化結合！」文化處長吳明榮說，奇幻大津設計燈飾，有一到兩組燈飾由藝術家與在地共創，帶動鄉親共鳴，今年10組燈飾，有一組是與社區媽媽們一起創作的「枯木逢生」結合寶特瓶再利用，第一年是高樹鄉的國小學童們設計燈飾。

大津瀑布的步道好走，平緩，處長吳明榮說，來回約1個小時，他還記得當時他提出在大津瀑布辦夜間光影藝術時，大家都露出懷疑的眼光，沒想到首次舉辦創下轟動，翻轉大家對大津瀑布傳統印象。

當時結合高樹鄉特產蜜棗，為期一個月，每天一千人，購票送一個髮箍燈飾與一顆蜜棗，高樹鄉農會總幹事洪銘聰回憶，「那年過年全高樹鄉棗農都在採蜜棗」，採來萬顆以上蜜棗，帶動蜜棗買氣。

去年大津瀑布因風災受損嚴重進入修復期，今年復辦後，吳明榮說，維持票價100元，一樣送髮箍燈飾，今年結合馬年推出獨角獸，今年高樹鄉特產從蜜棗改送農會推出芋頭脆片，明年則是想送鳳梨相關。

洪銘聰說，高樹鄉除了蜜棗外，還有種植約800公頃芋頭，鳳梨也是大宗，結合縣府奇幻大津推動，讓大家認識高樹鄉產業。

大津瀑布是屏東人的兒時回憶，校外教學景點，縣府找高樹出身藝人代言奇幻大津，第一年邀請温昇豪，今年邀請演員劉冠廷。

「大津瀑布是快要被大家遺忘的景點，透過光影藝術奇幻大津重新被看見，華麗轉身！」吳明榮說，大津瀑布步道環境優化整理後，也與地方共創帶動屏東夜經濟。

今年復辦後，春節期間、二二八連假，線上預約票券每天800張額滿，活動期間每天保留兩百人現場排隊購票，下午2、3時起就開始有人排隊。

奇幻大津帶動青年創業，高樹鄉30多歲鍾志忠說，當時他創業土忠肉包面臨轉型，心想要改為工作室，還是結束創業北上打拚當豆漿店師傅，剛好遇到奇幻大津，他在現場擺攤賣肉包，一天賣250到300個肉包，讓他信心大增，續留家鄉打拚。

土忠肉包也成為高樹鄉特色，許多人更聞名來買，鍾志忠說，客源穩定，他也成立工作室，今年奇幻大津，他也在場擺攤，笑說「幾乎半夜都在包包子」。

屏東縣高樹鄉的奇幻大津，讓快要被遺忘的大津瀑布如今華麗轉身。圖／讀者提供
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，讓快要被遺忘的大津瀑布如今華麗轉身。圖／讀者提供
大津瀑布的步道平緩，搭配夜間光影呈現，走在步道上別有一番風味。記者劉星君／攝影
大津瀑布的步道平緩，搭配夜間光影呈現，走在步道上別有一番風味。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，有10組燈飾，其中一組燈飾「枯木逢生」藉由青銀共創，藝術家與高樹鄉社區媽媽們用保特瓶創作。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，有10組燈飾，其中一組燈飾「枯木逢生」藉由青銀共創，藝術家與高樹鄉社區媽媽們用保特瓶創作。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，有10組燈飾，其中一組燈飾「枯木逢生」藉由青銀共創，藝術家與高樹鄉社區媽媽們用保特瓶創作。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，有10組燈飾，其中一組燈飾「枯木逢生」藉由青銀共創，藝術家與高樹鄉社區媽媽們用保特瓶創作。圖／屏東縣政府文化處提供
大津瀑布的步道平緩。記者劉星君／攝影
大津瀑布的步道平緩。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，有10組燈飾，其中一組燈飾「枯木逢生」藉由青銀共創，藝術家與高樹鄉社區媽媽們用保特瓶創作。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，有10組燈飾，其中一組燈飾「枯木逢生」藉由青銀共創，藝術家與高樹鄉社區媽媽們用保特瓶創作。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，讓快要被遺忘的大津瀑布如今華麗轉身，今年開幕時縣府邀請出身高樹的演員劉冠廷（左三）同遊走訪。圖／報系資料照
屏東縣高樹鄉的奇幻大津，讓快要被遺忘的大津瀑布如今華麗轉身，今年開幕時縣府邀請出身高樹的演員劉冠廷（左三）同遊走訪。圖／報系資料照
屏東縣高樹鄉奇幻大津，大津瀑布步道可以遠眺屏東平原。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉奇幻大津，大津瀑布步道可以遠眺屏東平原。記者劉星君／攝影
大津瀑布的步道平緩，白天到黃昏時可以遠眺屏東平原。記者劉星君／攝影
大津瀑布的步道平緩，白天到黃昏時可以遠眺屏東平原。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉奇幻大津，讓大津瀑布夜晚有了不同風貌。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉奇幻大津，讓大津瀑布夜晚有了不同風貌。記者劉星君／攝影

