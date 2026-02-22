鐵道迷注意！國家鐵道博物館馬年新春特別版紀念車票 入手最後一天

迎接農曆新春佳節，國家鐵道博物館以「全民的鐵道、文化的連結」為主軸，發行2款全新視覺票卡，並同步推出一系列「尋找福氣」走春攻略。從馬年限定斗方到極具收藏價值的新春紀念車票，鐵道迷想入手，今天是最後一天。

國家鐵道博物館表示，票卡改版將鐵道文化與常民生活緊密結合，2款新票面分別呈現鐵博的不同風貌。「全民的鐵道博物館」透過溫馨插畫，展現全齡友善、平權共享的文化場域，色彩鮮活且充滿生命力；「文化中的台灣鐵道」則運用復古色調與俐落線條，呈現蒸汽、柴油及電力機車3車並驅的畫面，象徵鐵道文化穿越時空的動能。

此外，為回應收藏家心願，原有的「鐵博前行」票卡將於北二門及柴電工場服務台限量發行，售完為止。

搭火車迎新春更有儀式感，即起至今日參與園區乘車體驗，即可獲得「新春特別版紀念車票」。從初五起連續2個週末，技工養成所將舉辦「章印春聯手作體驗」，民眾憑當日柴電工場門票即可親手壓印專屬的鐵道祝福，為馬年新春留下珍貴回憶。

初三到今天，鐵博推出獨家設計的4款「馬年吉祥話」斗方。民眾只要漫遊園區，在不同的服務台即可尋獲「馬上平安、成功、發財、ALL RIGHT」等福氣祝福，每日款式不同，數量有限領完為止，邀請大家一起來尋寶。

除了新春限定活動，園區內各展區包含「柴電工場」、「總辦公室」、「大禮堂」及「技工養成所」等展區亦同步開放。春節連假的最後一天，不妨來到國家鐵道博物館，在鐵道建築與藍皮列車之間，感受最有溫度的歷史時光。更多活動訊息請上國家鐵道博物館官方網站（https://www.nrm.gov.tw）或臉書（https://www.facebook.com/NationalRailwayMuseumTW）查詢。 國家鐵道博物館發行2款新票卡，分別展現園區友善平權氛圍與經典鐵道文化演進，原有的「鐵博前行」票卡將於北二門及柴電工場服務台限量發行，售完為止。圖／國家鐵道博物館提供