快訊

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

居然不是努力運動？養成10個生活小習慣有助打造易瘦體質

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵道迷注意！國家鐵道博物館馬年新春特別版紀念車票 入手最後一天

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
搭火車迎新春更有儀式感，即起至今日參與國家鐵道博物館園區乘車體驗，即可獲得「新春特別版紀念車票」。圖／國家鐵道博物館提供
搭火車迎新春更有儀式感，即起至今日參與國家鐵道博物館園區乘車體驗，即可獲得「新春特別版紀念車票」。圖／國家鐵道博物館提供

迎接農曆新春佳節，國家鐵道博物館以「全民的鐵道、文化的連結」為主軸，發行2款全新視覺票卡，並同步推出一系列「尋找福氣」走春攻略。從馬年限定斗方到極具收藏價值的新春紀念車票，鐵道迷想入手，今天是最後一天。

國家鐵道博物館表示，票卡改版將鐵道文化與常民生活緊密結合，2款新票面分別呈現鐵博的不同風貌。「全民的鐵道博物館」透過溫馨插畫，展現全齡友善、平權共享的文化場域，色彩鮮活且充滿生命力；「文化中的台灣鐵道」則運用復古色調與俐落線條，呈現蒸汽、柴油及電力機車3車並驅的畫面，象徵鐵道文化穿越時空的動能。

此外，為回應收藏家心願，原有的「鐵博前行」票卡將於北二門及柴電工場服務台限量發行，售完為止。

搭火車迎新春更有儀式感，即起至今日參與園區乘車體驗，即可獲得「新春特別版紀念車票」。從初五起連續2個週末，技工養成所將舉辦「章印春聯手作體驗」，民眾憑當日柴電工場門票即可親手壓印專屬的鐵道祝福，為馬年新春留下珍貴回憶。

初三到今天，鐵博推出獨家設計的4款「馬年吉祥話」斗方。民眾只要漫遊園區，在不同的服務台即可尋獲「馬上平安、成功、發財、ALL RIGHT」等福氣祝福，每日款式不同，數量有限領完為止，邀請大家一起來尋寶。

除了新春限定活動，園區內各展區包含「柴電工場」、「總辦公室」、「大禮堂」及「技工養成所」等展區亦同步開放。春節連假的最後一天，不妨來到國家鐵道博物館，在鐵道建築與藍皮列車之間，感受最有溫度的歷史時光。更多活動訊息請上國家鐵道博物館官方網站（https://www.nrm.gov.tw）或臉書（https://www.facebook.com/NationalRailwayMuseumTW）查詢。

國家鐵道博物館發行2款新票卡，分別展現園區友善平權氛圍與經典鐵道文化演進，原有的「鐵博前行」票卡將於北二門及柴電工場服務台限量發行，售完為止。圖／國家鐵道博物館提供
國家鐵道博物館發行2款新票卡，分別展現園區友善平權氛圍與經典鐵道文化演進，原有的「鐵博前行」票卡將於北二門及柴電工場服務台限量發行，售完為止。圖／國家鐵道博物館提供

國家鐵道博物館 馬年 成功

延伸閱讀

因4個字忍3年才開箱！陳宥丞曝精神支柱…恰恰親筆簽名球

「車市」馬年活絡展望樂觀 二手車也有望優於去年

2026火馬年開工大吉！「12星座職場生存指南」、開運小撇步一定要看

過年被問收入怎麼回？ 理想混蛋高EQ化解長輩尬聊

相關新聞

未來一周天氣變化快速 天氣風險：陰晴不定、氣溫上下起伏

今天是9天年假收假日，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，連假最後一天，西半部天氣穩定，東半部偶飄雨。未來一周是變動快...

明天開工開學 收假日要怎麼吃調回戰門力？營養師這樣說

今年農曆春節9天假期，明天就要開工上班、開學，今天是收假日，要如何拒絕昏睡、調回平時的戰鬥模式，營養師張馨方指出，要從吃...

今收假日國道11路段恐塞 高公局建議南部、國5北向上午9時前出發

今日為春節連續假期初六收假日，高公局預估國道交通量為96百萬車公里，與平日年平均(93百萬車公里)相近，其中北向交通量可...

收假日好天氣 粉專：本周首波鋒面周二晚周三通過

今天是農曆春節9天年假收假日，明天就要上班上課了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，由於環境風向由偏東風轉為東南風，水氣...

一個人過年不孤單！十大單身商機揭曉

農曆九天連假帶動多元消費趨勢，健身課程、小份量年菜與短程旅行需求增加，顯示一人生活型態普及，假期也能為自己打造專屬儀式感。

過年體重增加想打針瘦身 台中慈濟醫院藥師呼籲：要謹慎

春節長假許多人吃喝多，體重也增加，瘦瘦針最近常被討論，台中慈濟醫院藥學部藥師沈逸婷提醒，減重沒有捷徑，透過醫師正確評估，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。