春節最後1天「省道11地雷路段塞爆」 部分路口封閉管制

今天是春節連假最後1天，預估台61線鳳鼻至香山路段北向、台9線蘇花路廊北向、台3丙線竹山紫南宮路段東向等11處省道路段湧現出遊及返回工作地車潮，交通部公路局將進行彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等措施。

昨（21日）日大年初五，午後各地出遊及北返車潮湧現，截至昨晚6時，部分省道路段仍有車多或壅塞情形，為舒緩民眾返鄉及外出乘車需求，公路局協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛4654班次，疏運9萬9866人；東部國道客運路線共計行駛1627班次，疏運3萬1894人。

公路局表示，今天是初六，也是春節連假最後1天，預估出遊及返回工作地車潮湧現，省道易壅塞路段包含台61線鳳鼻至香山路段北向、竹南路段北向、中彰大橋北向，台9線蘇花路廊北向，台1線水底寮至楓港路段北向等；銜接國道易壅塞路段，包含台65線國3土城交流道南向、台74線台中環線接國3之霧峰西向等。

另外，北部地區台2線與台2乙線關渡至淡水路段東向與西向、台2線福隆至大武崙路段東向與西向及台2線福隆路段西向、台9線新店至烏來路段北向、中部及南部地區台3丙線竹山紫南宮路段東向等觀光風景區及新春參拜路段也易壅塞。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段交通特性進行替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等措施，並協調地方警力加強壅塞路段交通秩序維護及違規取締等。

此外，公路局已請客運業者於115年春節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)、公路局疏運專區查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供的即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。