快訊

群創光電南科廠區驚傳重大工安 男員工遭重物砸中命危

他從iPhone 13 Pro Max升級iPhone 17 Pro Max！曝5大明顯差異 這項超滅火

經典賽／中華隊出現傷兵 「龍仔」熱身賽意外造成左手肘拉傷

部分縣市空品不佳 今起中南部空品連3日亮橘燈

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部指出，今起連續3日因環境風場為偏東風至東南風，西半部汙染物易累積，敏感族群須特別留意。圖／本報系資料照片
環境部指出，今起連續3日因環境風場為偏東風至東南風，西半部汙染物易累積，敏感族群須特別留意。圖／本報系資料照片

依環境部空氣品質監測資料指出，今日環境風場為東南風至偏東風，上午汙染物易累積，中午後擴散條件轉好，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖金門為「橘色提醒」等級。

環境部表示，今環境風場為東南風至偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，午後擴散條件轉好，晚間東風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，午後臭氧濃度稍易上升，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明日環境風場為偏東風至東南風，東風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，西半部汙染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部指出，周二環境風場為偏東風至東南風，西半部汙染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨至上午西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

馬祖 金門 澎湖

延伸閱讀

收假日好天氣 粉專：本周首波鋒面周二晚周三通過

中南部22日高溫上看30度 各地日夜溫差大

準備開空氣清淨機 台中明起3日空品恐達「橘色提醒」 啟動應變措施

大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

相關新聞

未來一周天氣變化快速 天氣風險：陰晴不定、氣溫上下起伏

今天是9天年假收假日，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，連假最後一天，西半部天氣穩定，東半部偶飄雨。未來一周是變動快...

明天開工開學 收假日要怎麼吃調回戰門力？營養師這樣說

今年農曆春節9天假期，明天就要開工上班、開學，今天是收假日，要如何拒絕昏睡、調回平時的戰鬥模式，營養師張馨方指出，要從吃...

今收假日國道11路段恐塞 高公局建議南部、國5北向上午9時前出發

今日為春節連續假期初六收假日，高公局預估國道交通量為96百萬車公里，與平日年平均(93百萬車公里)相近，其中北向交通量可...

收假日好天氣 粉專：本周首波鋒面周二晚周三通過

今天是農曆春節9天年假收假日，明天就要上班上課了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，由於環境風向由偏東風轉為東南風，水氣...

一個人過年不孤單！十大單身商機揭曉

農曆九天連假帶動多元消費趨勢，健身課程、小份量年菜與短程旅行需求增加，顯示一人生活型態普及，假期也能為自己打造專屬儀式感。

部分縣市空品不佳 今起中南部空品連3日亮橘燈

依環境部空氣品質監測資料指出，今日環境風場為東南風至偏東風，上午汙染物易累積，中午後擴散條件轉好，北部、竹苗、高屏、宜蘭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。