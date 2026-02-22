部分縣市空品不佳 今起中南部空品連3日亮橘燈
依環境部空氣品質監測資料指出，今日環境風場為東南風至偏東風，上午汙染物易累積，中午後擴散條件轉好，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
環境部表示，今環境風場為東南風至偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，午後擴散條件轉好，晚間東風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，午後臭氧濃度稍易上升，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明日環境風場為偏東風至東南風，東風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，西半部汙染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環境部指出，周二環境風場為偏東風至東南風，西半部汙染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨至上午西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。