部分縣市空品不佳 今起中南部空品連3日亮橘燈

依環境部空氣品質監測資料指出，今日環境風場為東南風至偏東風，上午汙染物易累積，中午後擴散條件轉好，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

環境部表示，今環境風場為東南風至偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，午後擴散條件轉好，晚間東風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，午後臭氧濃度稍易上升，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明日環境風場為偏東風至東南風，東風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，西半部汙染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部指出，周二環境風場為偏東風至東南風，西半部汙染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨至上午西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。