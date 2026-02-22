國道上午路況大致正常 預估4路段恐壅塞

快訊

中央社／ 台北22日電

今天是春節連假最後一天大年初六，高速公路局預估國道總交通量將達96百萬車公里；截至上午7時，全國道路況大致正常，交通量為12百萬車公里，4路段恐出現壅塞情形。

高公局發布新聞稿表示，預判今天上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等路段。西部國道北向用路人，南部地區建議於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。

今天上午0時至5時平均交通量為8.7百萬車公里，預估今天交通量為96百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為12百萬車公里，今天相關疏導措施包括，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時須繫妥安全帶（未繫安全帶事故致死率是已繫者的3.6倍，駕駛及前後座乘客務必全體正確配戴），並手握方向盤，保持足夠行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。

此外，公路局預估今天出遊及返回工作地車潮湧現，省道易壅塞路段包含台61線鳳鼻至香山路段北向、竹南路段北向、中彰大橋北向，台9線蘇花路廊北向，台1線水底寮至楓港路段北向等；銜接國道易壅塞路段，包含台65線國3土城交流道南向、台74線台中環線接國3之霧峰西向等。

另外，北部地區台2線與台2乙線關渡至淡水路段東向與西向、台2線福隆至大武崙路段東向與西向及台2線福隆路段西向、台9線新店至烏來路段北向、中部及南部地區台3丙線竹山紫南宮路段東向等觀光風景區及新春參拜路段易壅塞。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段交通特性進行替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等措施，並協調地方警力加強壅塞路段交通秩序維護及違規取締等。

