未來一周天氣變化快速 天氣風險：陰晴不定、氣溫上下起伏

今天是9天年假收假日，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，連假最後一天，西半部天氣穩定，東半部偶飄雨。未來一周是變動快速的春季型天氣，陰晴不定，氣溫上下起伏快速，建議要多更新氣象資訊，做好保暖，以免感冒著涼。

廖于霆表示，今受偏東風環境影響，東半部全天偶飄雨，西半部維持晴到多雲天氣。中部以北早晚低溫16-17度，白天高溫26-28度；南部日夜低溫17-20度，白天高溫27-30度，日夜溫差大。東半部低溫16-19度，高溫25-26度。

廖于霆指出，周日晚到周一上半天有波東北季風短暫增強過程，北部、東北部將轉為多雲時陰陣雨天氣，其他地區不受影響。周一白天東北季風又快速減弱，轉偏東風環境，僅東半部仍有短暫雨，其他地區是多雲時晴的穩定天氣。

展望未來一周，廖于霆說，天氣系統變動快速，周一、周二天氣較好，周三有波明顯的東北季風南下，北部、東半部將轉為陰陣雨天氣，中南部較不受影響。周四到下周日受華南水氣東移影響，全台各地都有陣雨發生機會。

廖于霆指出，氣溫方面，周一、周二各地仍是白天暖熱，早晚寒冷，日夜溫差大。各地高溫可達27-29度，低溫18-20度。周三因為有冷空氣南下，北部、東北部高溫驟降到20-23度，中南部及東南部仍可維持28-30度左右。低溫方面，北部、東北部降到17-18度，中南部與東南部則在19-21度。

廖于霆說，周四、周五北部、東北部氣溫很快回升到24-27度，周六到下周日另波東北季風南下，北部、東北部高溫又降到20度左右。中南部及東南部氣溫波動不大，白天高溫28-30度，低溫19-22度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。