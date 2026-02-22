一個人過年不孤單！十大單身商機揭曉

農曆過年向來被視為團圓的代名詞，但近年一股低調卻持續成長的力量，正悄悄改寫市場版圖。對單身族而言，年節不只是返鄉與放假，更是一段需要自我調適的時間，不少人開始選擇用不同方式安排假期，消費行為同步轉向，一人份年菜、獨旅行程、即時外送、娛樂訂閱、療癒型商品等，在春節迎來需求高峰。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點討論度最高的十大過年單身商機，從零售、餐飲到旅遊與數位服務，年節消費市場不再只圍繞「全家共享」，而是逐漸延伸出更多一人也能享受的選項，讓單身族同樣能把新年過得精緻、完整又自在。

No.10 購買小包裝即食料理包

隨著個體經濟崛起，生活尺寸縮小化已成明顯趨勢，小包裝即食料理包就顯得格外貼心，不必為剩菜煩惱，也不用連續好幾餐吃同一道菜。有網友表示，會到賣場或超商去買即食餐或料理包回家享用，「火鍋很容易，有鍋底其它隨便加」、「挑選微波即食的功夫菜，加熱只要三分鐘」、「我沒辦法團圓飯的時候，是開一個人的7-11派對」。

此外，年節經典美味也開始變迷你，新東陽的碳烤烏魚子選用天然野生海捕烏魚卵，口感軟Q彈牙、香氣回味無窮，真空獨立小包裝，想吃多少就開多少，一個人過年也能澎湃有儀式感。

No.9 住高檔飯店過年

示意圖／pixabay

一個人過年，也可以過得豪華又自在。入住高檔飯店，不必煩惱家裡擠迫或年節雜事，只需享受舒適房間、美味餐點與酒店設施。即使只待在房中泡澡或放空，也能暫時隔絕外界喧囂，釋放壓力、重置心情，迎接全新的開始。

不少人將入住飯店視為犒賞自己的方式，這類體驗式消費反映出單身經濟的新面向：追求品質與自由感。有網友提到，離家後，老家已沒有她的房間，春節不想待在家中面對長輩轟炸，「這次決定過年不回家，特別選擇訂了飯店，感受一下休假的愜意與小確幸」，獲得許多人認同，認為上班工作已不易，休假無須再承受更多精神壓力。

No.8 唱一人KTV

過年想唱歌卻突然約不到人？別擔心，就算一個人也能盡情開唱！連鎖KTV常常有兩人起跳的低消門檻，獨自前往反而不划算，但電話亭KTV就完全不同啦～這種設在捷運站、商場或娛樂場所角落的小包廂，想唱就唱、不用揪團超方便！像CoCoBar這類主打個人空間的電話亭KTV，北中南都有據點，歌單還會每月更新，流行新歌、經典老歌通通找得到，過年想來場專屬自己的迷你演唱會，隨時都可以。

網友提到，「個人蠻愛唱歌的，但有時候找不到一群人」、「最近看到捷運站很多人唱歌紓壓」。走進玻璃小包廂中，戴上耳機、點歌開唱，沒有人數壓力，也不用配合他人喜好，時間和預算都能自己掌控，享受專屬自己的音樂舞台。

No.7 叫外送解決三餐

單身過年三餐不想自己煮，許多速食店家皆提供外送服務，或是拿出手機點選Uber Eats或foodpanda等外送平台，訂購來自名店的精緻餐點、節慶零食、生鮮熟食都能直接送到家門口，從早餐到宵夜都隨點隨到，既省時又省力。

網友提到，「除夕打開外送，買了麥當勞分享餐（超肥）在家配劇爽吃」、「在家叫外賣，看甄嬛傳馬拉松」、「我先生年夜飯自己一人在家叫外送，結果外送員穿著財神爺的衣服送餐」。另外，不少外送員瞄準過年期間的紅包小費，沒放假反而更勤勞接單，賺取年節小確幸。

No.6 到一人餐廳吃飽飽

過去，一個人吃飯常被貼上「孤單」的標籤，但隨著生活型態轉變，從日劇《孤獨的美食家》掀起共鳴，到韓國流行的「혼밥（獨食）」、「혼술（獨飲）」，獨自生活正逐漸成為一種被嚮往的日常風格。

這股風潮也改變了餐飲市場，為單身族量身打造的單人燒肉、火鍋陸續出現，就連過去總被視為多人專屬的吃到飽，也對於一人用餐越來越友善。《網路溫度計DailyView》曾整理I人友善個人燒肉餐廳，提供一人一爐的服務。對不少人而言，一個人的餐桌不只是填飽肚子，而是在專注咀嚼與品味之間，暫時把世界調成靜音，沉浸在這一段獨有的安靜時光。

No.5 玩手遊、線上遊戲

示意圖／pixabay

假期宅在家，也能充實娛樂生活。手遊與線上遊戲成為單身族消遣的熱門選擇，既能打發時間，也能透過社群互動找到陪伴感。

對許多上班族或學生來說，平時工作、課業占據大部分時間，春節假期正好可以盡情沉浸在遊戲世界。熱門手遊與PC線上遊戲口碑聲量排行榜，提供實用懶人包，讓玩家輕鬆追蹤最新熱門遊戲，趕快收藏起來玩個夠！

網友表示，「一個人邊玩遊戲邊吃飯，過年一樣當作日常生活過」、「追劇或是打遊戲」、「一個人過年好多年了，都隨便吃吃開始打電動」、「我整整打了五天電動」、「夜深人靜的時間，把陳年老遊戲拿出來細細回味，重新挑戰過去讓我們廢寢忘食的經典」。

No.4 使用串流平台追劇

示意圖／pixabay

過年想放鬆，串流平台追劇已成標配，透過Netflix、Disney+、愛奇藝、MyVideo、Hami Video、LINE TV等各大影音平台，可參考《網路溫度計DailyView》台劇、韓劇、陸劇、歐美劇、日劇口碑聲量排行，找到你最愛的作品。無論是追新劇還是重溫經典，一個人就能掌握全部節奏，是假期放鬆好選擇。

2026年農曆春節期間，各大串流平台端出新片單。Netflix於2月12日推出跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，由蔡凡熙飾演的網紅因違法攜帶槍械並朝警方開槍，與鄭伊健飾演的資深刑警正面交鋒。申惠善主演《莎拉的真偽人生》2月13日上線，一步步揭開華麗外表下的謎團；2月16日則有《超級名模生死鬥》終極紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》，讓粉絲一窺實境節目的另一面。

Disney+同樣不缺話題作，2月20日上線的台灣電影《動物園》，曾在Disney試映中拿下高雄電影節觀眾票選第一名。鏡頭對準高雄壽山動物園，描寫邵雨薇飾演的廣告公司菁英職涯受挫後，意外成為動物園實習保育員，與王柏傑展開歡喜冤家的日常；還能追看韓劇《在你燦爛的季節》，由蔡鍾協、李聖經詮釋動畫師與設計師之間細膩動人的愛情故事，為春節假期增添一抹溫柔浪漫。

No.3 訂購個人年菜

當小家庭與單身族成為過年餐桌新主力，最怕的不是沒年味，而是量太多、吃不完！

許多獨自過年的網友發文表示，「想找個人年菜」、「如果有總鋪師願意做成單人冷凍微波年菜，這會是大商機」、「個人份年菜真的有市場，不是每個人都有家人朋友一起吃」；留言區則有許多熱心網友笑稱，「在台南的話，要不要來我阿嬤家」、「來我家吃！我住北部！我們家不嫌人多」。

外送平台foodpanda觀察去年春節數據發現，1至2人份小份量年菜訂單年增約2成，因應趨勢，攜手全聯、家樂福與美福食集等通路，推出200款微型年菜，份量彈性、即訂即食。近年也有越來越多餐飲業者推出小份量年菜，像是連鎖素食餐廳寬心園提供1至2人份的「蔬食幸福5件組」，華得水產、快樂大廚、鄧師傅功夫菜等品牌也設計了適合單人或小家庭的組合，透過PChome 24h購物、momo購物網就能輕鬆下單。

No.2 泡在健身房練身材

示意圖／pixabay

趁假期好好投資自己，對不少單身族來說，健身房和運動課程反而成了新寵；少了走春應酬，把時間留給運動、放鬆心情，累積一點成就感。

不過，春節期間，各大健身房與運動中心多半會調整營業時間或優惠內容，建議出發前先上官網或致電確認，才不會白跑一趟！2026年，World Gym健身俱樂部公布春節時間調整表，推出全台開放活動，所有會員於2月15日至2月21日能跨店開練。

近期在Threads上討論度頗高的「見美健身」，以價格親民的皮拉提斯雙人精緻團課、I人友善的隱私空間，以及一個月超短期方案受到關注，春節期間仍能用活動價購課或體驗，成為不少人年假運動的熱門選擇。

No.1 安排獨旅行程

示意圖／pixabay

最高級的單身消費莫過於獨自旅行！規劃專屬行程、自由掌握時間，想去哪就去哪，想吃什麼就吃什麼，把自己擺在第一位，不必遷就他人喜好。旅遊市場也開始重視單人方案與安全性服務，包括東南旅遊的獨旅時光專案、晴日旅遊的單飛輕旅行等，提供單人友善、免併房、高品質的獨旅體驗。

傳統觀念常將春節與返鄉團圓緊密連結，但現實中，許多人早已萌生想在假期出走的念頭。越來越多人開始打破框架，選擇在年假期間獨自探索陌生城市，網友在Threads分享，「過年可以一個人放風9天的時間，沒有老公跟小孩一個人獨旅（爽）」、「我會安排去日本玩，找一個不太熱門的點，悠閒地度假」、「自己過年不無聊，火車票買著環島旅行」、「找朋友相聚或一個人的旅行都好！能夠與自己獨處後，內心保持寧靜甚至喜悅」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月27日至2026年1月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

