雨水花園助改善積水 打造具生態景觀綠色空間

中央社／ 台北22日電

環境部自民國109年起至今，於全國北、中、南建置15處多功能雨水花園示範設施，地點包含學校、公園及公家機關等，打造出一個個具生態、景觀與功能多重價值的綠色空間。

雨水花園是一種結合自然生態與城市設計的創新手法，其核心概念是透過引導、滲透及儲存雨水，減少都市洪患，並提升水資源的利用效率。雨水花園通常設置於公共空間、住宅社區及學校等地點，運用植物、土壤和地形設計來吸收雨水，模仿自然的水循環，創造出一個具有生態、景觀與功能多重價值的綠色空間。

以環境部國家環境研究院為例，國環院位於高速公路中壢及內壢交流道附近，周邊為高度開發區域，周界建築密集、鋪面不透水比例高，地勢也略低，因此常在暴雨後出現地表逕流快速積聚的情況，研究院門口廣場鋪面與前側道路日常容易積水，導致雨水無法有效排入側溝，造成淹水與排水問題。

因此改造計畫核心是將原本「快速排走」的鋪面空間，轉化為能「吸收、滯留、過濾、再利用」的雨水花園系統。首先從鋪面結構著手，將部分不透水硬鋪面打除，改以透水磚鋪設，原本平整單一的圓形廣場則成為主要施工場域，順應場地高低起伏調整坡向，引導地表雨水緩速滲入地下。

接著，在地底新增一座容量18立方公尺的貯留槽，配合導水溝槽與碎石層進行滯洪與下滲，研究院建築三樓的雨落管也納入集水系統，使屋頂降雨能順勢流入地下設施，成為再利用的水源。

在雨水花園完成後，研究院周邊積水情況已明顯改善，原先多處積水點位已成為具備滲透力的下凹式植栽區，即使在降雨量大時也能有效緩解水壓與排水負擔。

另外在高雄市鳳山區的中正國小，多年來，幼兒園前的停車場成為每逢雨天就會積水的困擾區域，大面積的硬鋪面缺乏滲水能力，兒童遊樂場也同樣無法分擔水量，一場午後雷陣雨就可能讓排水系統超出負荷。

中正國小利用停車場一處平時不常被踩踏的角落，從地形與既有動線出發，將原本無法發揮功能的空間，轉化為可承接、可下滲、可回收的雨水花園，透過設置截流溝，蒐集來自停車場與涼亭屋頂的逕流，導入雨水花園與地下蓄水設施，不僅分擔了原先的排水壓力，也建立起一套可循環的水管理系統。

