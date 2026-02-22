年後變胖別急著減肥 營養師提4秘訣從腸道開始

春節過後體重增加，不少人會上網搜尋快速瘦身方法，但若採取極端減肥，恐對身體造成危害，衛福部基隆醫院營養師林鈺庭提出補足膳食纖維等4秘訣，從腸道開始讓身體回歸正常。

林鈺庭表示，過年期間聚餐多，飲食型態容易高油、高糖又高鈉，加上作息不規律、久坐，都會導致腸道負擔加重，許多民眾年後開始出現腹脹、便秘、疲倦感增加等情況，這些都與腸道菌相失衡及腸胃蠕動變慢有關。

「減肥」不該成為年後第1個目標，林鈺庭說，飲食不規律與膳食纖維攝取不足，不只會降低腸道好菌，長期還會影響消化吸收，快速減重更經常伴隨肌肉流失，基礎代謝率下降，一旦恢復正常飲食，體重反彈更快，形成「越減越難瘦」的惡性循環。

林鈺庭說，要讓「身體回歸正常」先從腸道開始，所謂「身體回歸正常」是指恢復規律作息與均衡飲食，建議過年後可以給自己1週到2週的調整期，並運用4項秘訣，讓身體逐步回歸正常。

林鈺庭說，首先，定時定量進食，減少加工食品與含糖飲料；第2，補足膳食纖維，每天至少吃到3碗的蔬菜、2個拳頭大的水果；第3，攝取足夠水分是改善便秘最基本，卻常被忽略的一環，第4，增加生活活動量，每天鼓勵自己運動30分鐘。

此外，林鈺庭表示，不少民眾年後急著補充益生菌，希望可以「快速恢復腸道健康」，但益生菌是否有效與飲食型態息息相關，若日常飲食仍缺乏膳食纖維，即使補充益生菌，也難以在腸道中穩定生長，與其急著購買保健食品，不如先從食物中補充「益生質」，例如蔬菜、水果、全穀類與豆類，為腸道好菌提供養分，才能真正建立良好的腸道環境。