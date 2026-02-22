快訊

經典賽／中華隊出現傷兵 「龍仔」熱身賽意外造成左手肘拉傷

對等關稅被推翻、川普怒課全球15%稅率唯2國逃過一劫 各國反應一次看

老舊油車汰換電動車補助 環境部：已逾12萬輛

中央社／ 台北22日電

環境部表示，老舊油車汰舊換電動車媒合機制上路以來，已逾12萬輛車完成汰換；若以汽油小客（貨）車而言，包含減碳獎勵、減空污補助及廢車回收金，可申請1萬6000元。

為落實國家淨零排放目標，環境部持續推動「車輛汰舊換新抵換媒合」政策，若以老舊機車汰換成電動機車為例，每輛至少可領新台幣3300元，其中包括汰換每輛機車最高2000元的減碳收購價金及廢車回收獎勵金300元，以及搭配減空污補助金1000元。

環境部進一步說明，目前在車輛汰舊換新抵換媒合平台上，包含經濟部、台南市政府、高雄市政府等開發單位與地方政府加入收購車輛減碳效益行列。

以高雄市政府經濟發展局楠梓產業園區為例，提出溫室氣體減量效益獎勵金含全國適用方案，汽油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛1萬3000元，柴油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛為1萬6000元；若是經濟部所提汽油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛1萬2000元，柴油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛為1萬5000元，同樣為全國適用。

空污減量效益補助金部分，新竹科學園區管理局則針對竹苗至雲嘉南地區的汽油小客（貨）車，汰換為電動車提供每輛5100元的收購補助金；環境部提供全國汽油小客（貨）車汰換為電動小客（貨）車每輛2000元。

此外，若是廢汽車回收也可申請獎勵金，每輛為1000元。

依此計算，一般的汽油小客車換成電動車，全國不分區減碳獎勵金可領1萬3000元、減空污補助金2000元，再加上廢車回收1000元，合計可申請1萬6000元；倘若是申請竹科針對竹苗至雲嘉南地區所開出的減空污補助金5100元，最高可申請1萬9100元。

環境部指出，自111年啟動媒合機制以來，截至114年底，已成功媒合高達12萬4798輛老舊車輛完成汰換，累積減量效益高達52萬9212公噸碳。

環境部建議民眾或企業，可趁著年初除舊布新的好時機，儘早前往「車輛汰舊換新抵換媒合平台」選擇合適方案提出申請，在換新車過好年的同時，也為國家淨零排放貢獻一份心力。

電動機車 環境部 空污

延伸閱讀

高雄蓮池潭市集昨晚衝突...男不滿疑被笑光頭 竟以洗衣精混汽油潑人遭逮

Toyota準備生產數百萬輛油電動力車款 迎接更長的電動車過渡期

電動車快充不再怕電池衰退？寧德時代最新5C電池登場！

歐洲電動車銷量首次超過燃油車？Hybrid油電車仍是主力

相關新聞

未來一周天氣變化快速 天氣風險：陰晴不定、氣溫上下起伏

今天是9天年假收假日，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，連假最後一天，西半部天氣穩定，東半部偶飄雨。未來一周是變動快...

明天開工開學 收假日要怎麼吃調回戰門力？營養師這樣說

今年農曆春節9天假期，明天就要開工上班、開學，今天是收假日，要如何拒絕昏睡、調回平時的戰鬥模式，營養師張馨方指出，要從吃...

今收假日國道11路段恐塞 高公局建議南部、國5北向上午9時前出發

今日為春節連續假期初六收假日，高公局預估國道交通量為96百萬車公里，與平日年平均(93百萬車公里)相近，其中北向交通量可...

收假日好天氣 粉專：本周首波鋒面周二晚周三通過

今天是農曆春節9天年假收假日，明天就要上班上課了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，由於環境風向由偏東風轉為東南風，水氣...

一個人過年不孤單！十大單身商機揭曉

農曆九天連假帶動多元消費趨勢，健身課程、小份量年菜與短程旅行需求增加，顯示一人生活型態普及，假期也能為自己打造專屬儀式感。

汽水不要這樣喝！男子喝汽水「甜上加甜」 雙腳截肢後悔：有錢都沒用

汽水好喝，但千萬不要這樣喝，否則追悔莫及！馬來西亞有男子喜愛喝汽水時加1樣東西，結果不幸患上糖尿病，需要截肢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。