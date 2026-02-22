今收假日國道11路段恐塞 高公局建議南部、國5北向上午9時前出發
今日為春節連續假期初六收假日，高公局預估國道交通量為96百萬車公里，與平日年平均(93百萬車公里)相近，其中北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中有11路段恐塞，建議南部、國5北向民眾上午9時前出發。
高公局預估今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。
今國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
