收假日好天氣 粉專：本周首波鋒面周二晚周三通過
今天是農曆春節9天年假收假日，明天就要上班上課了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，由於環境風向由偏東風轉為東南風，水氣明顯減少，收假日各地大多為多雲到晴的穩定好天氣；僅迎風面的宜花東地區還有局部零星短暫陣雨的機會。白天各地高溫炎熱，早晚氣溫仍涼，日夜溫差增大。
本周首波鋒面和東北季風會南下影響台灣，預計於周二（24日）晚間至周三（25日）通過。
「林老師氣象站」指出，今天中部以北、宜蘭及金門地區低溫12至17度，南部、花東及澎湖地區17至20度，馬祖地區11至13度。至於高溫預測部份，中部以北、宜蘭及花蓮地區25至29度，南部及台東地區白天更在26至30度或以上，澎湖地區23至26度，金門及馬祖地區也分別在22至24及17至19度之間。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
