把握30度好天氣 吳德榮：周三起多波鋒面一波比一波強
明天9天年假結束，就要開工上班了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，年初六至開工日(22至23日)台灣附近盛行東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；各地白天溫暖微熱、高溫約在30度左右，早晚因「輻射冷卻」而偏涼，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬易起霧，應注意對交通的影響。
今日各地區氣溫如下：北部13至29度、中部13至30度、南部13至31度及東部13至29度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二白天各地仍偏暖，下午起北台雲量漸增。周三(25日)鋒面掠過、北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼。
吳德榮說，周四(26日)空檔，晚起另一鋒面逐漸接近，北台轉有局部短暫降雨的機率。周五(27日)鋒面通過，轉雨轉涼。周六(28日)雨後多雲、北台偏涼。下周(1)日又有鋒面接近、偶有局部短暫降雨的機率。下周一、二(2、3日)鋒面通過。影響範圍擴大、雨勢亦較強。
最新模式模擬顯示，吳德榮表示，周三(25日)開始，連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，鋒面的對流性也有一波比一波增強的趨勢。但變化快速、考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式的調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。