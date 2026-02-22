聽新聞
過年期間大魚大肉會變笨？醫：收假前斷食恢復狀態

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
年菜大魚大肉，年假期間吃下大魚大肉，及年節餅乾糖果等，可能讓大腦記憶中樞「暫時當機」，呈現「腦霧感」。圖／聯合報系資料照片
不少民眾在長假後自覺變笨，這其實有著學理根據，最新國際期刊證實，短期內大量攝取高脂肪、高糖分飲食，恐傷害大腦功能，導致記憶力大幅衰退近百分之十六。家醫科醫師李唐越建議，這一兩天執行「一六八斷食法」，在八小時內進食，斷食十六小時，將身體調整原先狀態。

李唐越指出，國際期刊「公共圖書館：綜合（ＰＬＯＳ ＯＮＥ）」一篇研究中，收案對象為飲食規律、無代謝疾病大學生，連續四天在實驗室食用早餐，分成兩組，其中一組為健康脂肪及糖分配置正常，另一組早餐則添加高比率飽和脂肪與糖分。

研究小組紀錄兩組受試者的記憶力、血糖、血脂及對飢餓與飽足感敏感度，發現連續四天食用不健康早餐的受試者，單字記憶力表現下滑百分之十五點七，再者對飽足感變得遲鈍，需多攝取七成熱量，才能讓大腦感覺到相同程度的飽足感，且飯後血糖與三酸甘油脂上升幅度顯著高於健康組。

李唐越說，該研究證實，短時間內攝取高劑量糖分及脂肪，將干擾大腦中樞負責學習與記憶的海馬體神經功能，讓人自覺「放假後腦袋變慢、變笨」，不過，因不良飲食而導致的記憶力衰退，是可逆的。

建議在收假前幾天開始忌口，減少食用炸物、甜點與含糖飲料，避免血糖大幅波動，這有助大腦恢復穩定運作；另遵守每餐一半蔬菜、二分之一蛋白質、二分之一全穀類等「二一一餐盤」飲食原則，讓大腦有穩定能量來源，不致影響代謝。此外，調整作息，提早入睡、固定起床時間，有助恢復專注力與記憶力。

