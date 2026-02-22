聽新聞
紅茶爆米花、三星蔥抓餅...在地農產品轉型「團購新寵」

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
雲林台西鄉農會總幹事林添祥成功將在地農產轉化為熱銷商品。圖／台西鄉農會提供
零食冷凍食品市場競爭激烈下，農會商品近年異軍突起。從雲林台西烤玉米熱銷破百萬包，到南投魚池紅玉紅茶爆米花年銷十八萬包、宜蘭三星蔥抓餅年銷售十五萬包，各地農會將在地農產加工成零食與伴手禮，逐步打開團購與通路市場，也讓原本受氣候與市場影響劇烈的農產，走向更穩定的銷售模式。

近年各地農會紛紛將在地農產開發為加工食品，出現不少熱銷商品。像宜蘭三星地區農會的三星蔥系列、礁溪鄉農會的金棗核桃糕與翡翠米餅、羅東鎮農會的豆奶餅、冬山鄉農會的柚惑果酥與紅茶果酥，以及新北市農會的台灣豆奶、新屋區農會的糙米花生片、番路農會的柿果子冰淇淋、魚池鄉農會的紅玉紅茶爆米花等，皆是銷量穩定的明星商品。

主打青蔥加工產品的宜蘭縣三星地區農會，至今已開發超過五十種商品。為擴大銷售通路，農會二○一一年成立農特產物流中心，建立全國配送體系，目前門市與物流中心合計年營業額已達八千多萬元。

三星地區農會主任林張發指出，三星蔥價格受氣候影響大，農會會在價格低迷時提高收購量、維持底價，再將原料加工成多元產品，以分散銷售風險。他強調，只要品質穩定、貼近市場需求，加上在地原料，就有機會在市場上長期立足。

南投魚池鄉農會推出的「紅玉紅茶爆米花」，選用台茶十八號原片茶葉磨粉製成，憑藉濃郁茶香與清爽口感打開市場。農會總幹事王威文表示，產品使用經篩選的原片茶葉，成本比機械採收的茶葉高出五至六倍。

農業部農民輔導司長陳怡任指，農漁會產品多採與農民契作方式，強調在地來源與真材實料，製程相對單純。未來也將持續輔導各地農會善用在地食材，透過適度加工與多元行銷，拓展地方農產品市場。

農會 零食 物流 農民 農業部 農產品 伴手禮 冷凍食品

