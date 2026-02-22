聽新聞
神還原夜市「烤玉米」風味！台西鄉農會零食 熱銷百萬包

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
近期在社群平台掀起開箱熱潮的「烤玉米」零食，由雲林縣台西鄉農會研發推出。圖／台西鄉農會提供
近期在社群平台掀起開箱熱潮的「烤玉米」零食，由雲林縣台西鄉農會研發推出。圖／台西鄉農會提供

打開包裝，濃郁的碳烤香氣撲鼻而來，一顆顆金黃玉米粒，風味幾乎神還原夜市現烤玉米。近期在社群平台掀起開箱熱潮的「烤玉米」零食，由雲林縣台西鄉農會研發推出，自去年五月上市後迅速在團購與零食市場竄紅。其背後的推手，是農會總幹事林添祥，他從墾丁大街烤玉米獲得靈感，成功將在地農產轉化為熱銷商品。

林添祥表示，雲林縣是全台最大的玉米產地，台西一帶以雜糧、甘藷與玉米為主，但多數仍停留在原料銷售階段，附加價值有限，農會因此開始思考如何透過加工，讓在地農產提升價值、拓展市場。

林添祥回憶，去年在墾丁大街看到一串烤玉米售價高達一六○元，攤商提及玉米就是來自雲林。當晚回到飯店，他想起童年在廟口吃烤玉米的記憶，也意識到傳統烤玉米多以秤重計價，價格偏高、食用不便，因而想出把「烤玉米」轉化為零食型態。

林添祥接洽十多家工廠、測試卅多種作法，歷時三個月完成研發，堅持「還原烤玉米的味道，也要吃得到真正的玉米粒」。林添祥表示，該產品上市以來累計銷售破一五○萬包，營業額逾一點八億元，帶動農會整體年營收成長三成以上。不少消費者專程前往台西購買烤玉米，順道在當地旅遊與消費，帶動周邊商機。

他表示，產品所用皆為在地食用玉米，隨著需求大幅提升，雲林沿海台西周邊四個鄉鎮的產量已逐漸不足，採購範圍甚至延伸至嘉義與彰化，粗估一年用量至少上萬公噸，直接帶動農民收入成長。

「如果只是賣故事，熱潮很快就會退去。」林添祥說，產品能持續熱賣，關鍵仍在品質與口味。他認為，農會之間應避免同質化競爭，各地應盤點自身產業特色，發展「一鄉一特產」，才能建立長期競爭力。台西鄉農會已著手研發下一項產品，鎖定雲林另一項重要農產蒜頭，盼延續地方農產加工的成功模式。

雲林 零食 競爭力 消費者 產地 夜市

