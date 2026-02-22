聽新聞
0:00 / 0:00

「小作所不能消失」身障家屬憂：孩子宅在家 罹病機率大增

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，高齡身障者在義務教育結束後，多無法繼續升學，若沒有相關資源讓孩子出門活動，恐增加肥胖、心血管疾病風險。圖／聯合報系資料照片。
高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，高齡身障者在義務教育結束後，多無法繼續升學，若沒有相關資源讓孩子出門活動，恐增加肥胖、心血管疾病風險。圖／聯合報系資料照片。

「小作所不能消失。」高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育表示，身障孩子老化速度較快，義務教育後很難繼續升學，若沒有「小作所」等相關設施，每天在家「看電視、吃薯條」，恐增加肥胖心血管疾病罹病機率。

王宏育的大兒子為身障者，現年四十歲，多年來參與心路基金會在高雄市「小作所」，每天上午九時報到，下午五時離開，生活規律。該「小作所」分成好幾組，其中「烹飪組」負責做飯，「洗車組」學習洗車，至於能力較好的身障者則成為「清潔組」，協助民眾打掃公寓、公司行號等，獲取部分工資。

除作業活動外，高雄「小作所」每周安排身障者參觀展覽，每月坐火車到外縣市旅行。王宏育指，如果沒了相關社福資源，孩子勢必懶得出門。

王宏育為心路基金會董事，他表示，身障者高職畢業後，若無法繼續升學，只能宅在家，缺乏活動，肥胖、心血管疾病機率大增。參與「小作所」，雖無法養家活口，但可訓練其生活能力，增加社會參與，狀況較佳者還可銜接庇護工場

王宏育說，去年聽到「小作所」可能熄燈時，相當憂心，因為該機構有存在必要性。為此，心路基金會等多個社福團體積極與衛福部社家署溝通，最後社家署同意採雙軌並行制，不會取消小作所模式。

身障者家長楊國威表示，「小作所」推廣多年，隨著庇護工場轉型，原先參加庇護工場的身障孩子，部分加入「小作所」，參與日常作業，練習各種技能，增加「小作所」需求量，也突顯出其重要性。

不過，現行「小作所」人力不足，平均每二名員工需輔導十五名身障者，以致流動率高，楊國威擔心，新制上路後，整合兩大社福領域，屆時功能好與功能較差的身障者一起作業，勢必提高管理難度。

身障者 心血管疾病 庇護工場 社福 心路基金會 肥胖 衛福部

延伸閱讀

高齡身障者比率攀升…衛福部預告小作所轉型 家長看法兩極

小作所不能消失！家長憂身障孩子老得快 未出門活動增心血管疾病風險

補足沿海社福缺口 雲林將砸3億打造「北港綜合社福館」拚2028年完工

春節不漲價！台南復康巴士助身障者就醫、買年貨及探親

相關新聞

中了年後免開工！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這縣市

大樂透頭獎連續開！21日大樂頭獎1億元開在台南市滿福寶彩券行，又是一注獨得。大樂透春節加碼大紅包則開出19組，小紅包開出...

明初六收假日北返車流多 預估省道7路段易壅塞

明（22）日是大年初六，交通部公路局預估將有北返車潮，省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線...

高麗菜從哪來？最受台灣人歡迎的熱門蔬菜 背後重要推手是「他」

清朝時期的臺灣已經有高麗菜的記載，乾隆年間寫為番芥藍。根據《重修鳳山縣志》記載：「番芥藍，似菜。葉...

告別收假症候群 竹市府推「四帖收心方」 助市民健康開工

春節長假進入尾聲，俗話說「初五隔開，初六挹肥」，意在提醒將假期與日常生活做出區隔，為新的一年揭開序幕。新竹市長高虹安與衛...

「小作所不能消失」身障家屬憂：孩子宅在家 罹病機率大增

「小作所不能消失。」高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育表示，身障孩子老化速度較快，義務教育後很難繼續升學，若沒有「小作所」等...

小作所模式調整 衛福部：改採雙軌新制 不會強求轉型

衛福部社家署擬將提供糕點、肥皂製作等手作課程的「小作所」（社區式日間作業設施）、「社區式日照據點」整合為「社區式日間照顧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。