「小作所不能消失」身障家屬憂：孩子宅在家 罹病機率大增

「小作所不能消失。」高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育表示，身障孩子老化速度較快，義務教育後很難繼續升學，若沒有「小作所」等相關設施，每天在家「看電視、吃薯條」，恐增加肥胖、心血管疾病罹病機率。

王宏育的大兒子為身障者，現年四十歲，多年來參與心路基金會在高雄市「小作所」，每天上午九時報到，下午五時離開，生活規律。該「小作所」分成好幾組，其中「烹飪組」負責做飯，「洗車組」學習洗車，至於能力較好的身障者則成為「清潔組」，協助民眾打掃公寓、公司行號等，獲取部分工資。

除作業活動外，高雄「小作所」每周安排身障者參觀展覽，每月坐火車到外縣市旅行。王宏育指，如果沒了相關社福資源，孩子勢必懶得出門。

王宏育為心路基金會董事，他表示，身障者高職畢業後，若無法繼續升學，只能宅在家，缺乏活動，肥胖、心血管疾病機率大增。參與「小作所」，雖無法養家活口，但可訓練其生活能力，增加社會參與，狀況較佳者還可銜接庇護工場。

王宏育說，去年聽到「小作所」可能熄燈時，相當憂心，因為該機構有存在必要性。為此，心路基金會等多個社福團體積極與衛福部社家署溝通，最後社家署同意採雙軌並行制，不會取消小作所模式。

身障者家長楊國威表示，「小作所」推廣多年，隨著庇護工場轉型，原先參加庇護工場的身障孩子，部分加入「小作所」，參與日常作業，練習各種技能，增加「小作所」需求量，也突顯出其重要性。

不過，現行「小作所」人力不足，平均每二名員工需輔導十五名身障者，以致流動率高，楊國威擔心，新制上路後，整合兩大社福領域，屆時功能好與功能較差的身障者一起作業，勢必提高管理難度。