小作所模式調整 衛福部：改採雙軌新制 不會強求轉型

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
「小作所」（社區式日間作業設施）強調「作業為主，訓練為輔」，適合年輕、生理機能較佳的身障者。圖／聯合報系資料照片
衛福部社家署擬將提供糕點、肥皂製作等手作課程的「小作所」（社區式日間作業設施）、「社區式日照據點」整合為「社區式日間照顧服務」，外界擔憂「小作所」熄燈後，恐讓年輕身障者失去學習機會。對此，衛福部表示，將提供彈性，讓民間單位依身障者需求，調整服務模式。

「小作所」強調「作業為主，訓練為輔」，適合年輕、生理機能較佳的身障者，以期提升自立生活能力。主要服務對象為十五歲至六十四歲，領有身心障礙證明，具備基本生活自理與交通能力，有意願且能參與作業活動的輕度至中度身心障礙者。活動形式多元，如提供摺紙盒、做香皂、糕餅等工作機會，有些則搭配運動課程，訓練身障者體能。

截至去年第三季，國內身障者總數約一二四萬人，其中六十一點八萬人年逾六十五歲，占比近五成。因中高齡身障者比率逐年增加，為提早做好準備，社家署去年修訂「身心障礙者個人照顧服務辦法部分條文修正草案」，將「小作所」、「社區式日間照顧據點」整合為「社區式日間照顧服務」。

本報日前獨家報導修法進度，點出實施多年的「小作所」恐將式微、熄燈，引發不少家長、社福團體擔憂。衛福部與各界溝通後，本月正式預告新制，社家署副署長尤詒君強調，整合二種身障資源方向不變，但不影響現行「小作所」運作模式，民間單位可依身障者需求，調整服務模式。

「小作所不會消失。」尤詒君說，新制上路後，不會要求現行「小作所」轉型，也無須更改現行名稱，可依需求做調整，擴大服務者。此外，社福團體可繼續提供小作所、日照單一服務等兩項模式，因中老年身障個案愈來愈多，照顧密集度也愈來愈高，應思索如何轉型。

身障家長對新制看法兩極。身障家長楊國威表示，經濟狀況較好的家庭大都希望維持現狀，讓孩子在「小作所」活動，學習技能，擔心整合後，社區式日照容納各種不同生理功能孩子，恐因管理困難，無法維持日常作業。至於育有障礙程度較嚴重的孩子的家長，則希望二種模式整併，讓孩子有機會參加，也為課程注入活力。

身障者 衛福部 社福 中高齡 修法

