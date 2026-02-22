聽新聞
0:00 / 0:00

15年不聞問 遺產特留分飛了

聯合報／ 記者張議晨鄭朝陽／連線報導

父母臥病多年不見人影，臨終前「天邊孝子」卻突然現身參與醫療決策，家事法庭也頻繁上演手足爭產爭議，尤其對父母久未聞問，或父母失智後的財產分配爭端，最常造成手足對簿公堂。

高雄高分院判決一對父女長達十五年未聯繫，父親生前多次透過女兒同學（電子郵件）、其他女兒、甚至女婿想聯絡這名女兒，女兒依然不回應，直到父親死後，母親忍無可忍，提起訴訟排除女兒的繼承權。

法官在判決書寫下「親為父女有何深仇，竟長達十餘年不聯繫？」更一審判決母親勝訴，女兒喪失多棟房產的繼承權，連法律保障的特留分都沒有。

律師陳苡儒說，民法規定子女、配偶享有繼承權，但同時也訂有「不孝子女條款」，若達重大虐待或侮辱的構成要件時，就會喪失繼承權。該條款在最高法院的意見中，有將「不聞不問」列入重大虐待或侮辱的要件裡，但要視個案的社會地位、家庭地位而定。

律師吳文城說，雖可打官司排除子女的繼承權，但特留分原則上不受影響；根據民法一一四五條規定，除非繼承人對被繼承人有殺害意圖、偽造遺囑或惡意不奉養等重大虐待與侮辱行為，才會剝奪其繼承權。

換言之，特留分是對繼承人的最低保障。吳文城表示，長輩還可透過遺囑分配財產，但繼承人的特留分除上述狀況外不能被剝奪，例如長輩在遺囑寫明財產全捐公益團體，繼承人仍可向受贈的公益團體要回。

小玉照顧中度失智媽媽三年，媽媽過世後，遠在美國的弟弟回台主張繼承媽媽留下的北市大安區華廈，價值近五千萬元。小玉認為弟弟長年在海外、未照顧媽媽，無權繼承。

吳文城表示，小玉可依衡平原則舉證弟弟不該繼承遺產的理由，提確認繼承權不存在之訴，但成敗很難說，例如弟弟回國探視媽媽的次數，或以視訊關心頻率等，都會影響訴訟結果。

吳文城建議，手足一旦上法院爭產大多撕破臉，這應不是為人父母所樂見；現在不少律師都提供預先規畫財產平順移轉的服務，包含信託、保險、預立遺囑等。

遺產 特留分 律師

延伸閱讀

特留分是單身族的噩夢？律師從曹西平案指地雷：沒做「3件事」遺願恐落空

平常就沒往來，死後也不想給遺產！專家教如何應對民法繼承的「兄弟姊妹特留分」

曹家手足若放棄繼承也輪不到乾兒子 律師：曹西平遺產恐歸國庫

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

相關新聞

中了年後免開工！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這縣市

大樂透頭獎連續開！21日大樂頭獎1億元開在台南市滿福寶彩券行，又是一注獨得。大樂透春節加碼大紅包則開出19組，小紅包開出...

明初六收假日北返車流多 預估省道7路段易壅塞

明（22）日是大年初六，交通部公路局預估將有北返車潮，省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線...

高麗菜從哪來？最受台灣人歡迎的熱門蔬菜 背後重要推手是「他」

清朝時期的臺灣已經有高麗菜的記載，乾隆年間寫為番芥藍。根據《重修鳳山縣志》記載：「番芥藍，似菜。葉...

告別收假症候群 竹市府推「四帖收心方」 助市民健康開工

春節長假進入尾聲，俗話說「初五隔開，初六挹肥」，意在提醒將假期與日常生活做出區隔，為新的一年揭開序幕。新竹市長高虹安與衛...

「小作所不能消失」身障家屬憂：孩子宅在家 罹病機率大增

「小作所不能消失。」高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育表示，身障孩子老化速度較快，義務教育後很難繼續升學，若沒有「小作所」等...

小作所模式調整 衛福部：改採雙軌新制 不會強求轉型

衛福部社家署擬將提供糕點、肥皂製作等手作課程的「小作所」（社區式日間作業設施）、「社區式日照據點」整合為「社區式日間照顧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。