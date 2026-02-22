15年不聞問 遺產特留分飛了
父母臥病多年不見人影，臨終前「天邊孝子」卻突然現身參與醫療決策，家事法庭也頻繁上演手足爭產爭議，尤其對父母久未聞問，或父母失智後的財產分配爭端，最常造成手足對簿公堂。
高雄高分院判決一對父女長達十五年未聯繫，父親生前多次透過女兒同學（電子郵件）、其他女兒、甚至女婿想聯絡這名女兒，女兒依然不回應，直到父親死後，母親忍無可忍，提起訴訟排除女兒的繼承權。
法官在判決書寫下「親為父女有何深仇，竟長達十餘年不聯繫？」更一審判決母親勝訴，女兒喪失多棟房產的繼承權，連法律保障的特留分都沒有。
律師陳苡儒說，民法規定子女、配偶享有繼承權，但同時也訂有「不孝子女條款」，若達重大虐待或侮辱的構成要件時，就會喪失繼承權。該條款在最高法院的意見中，有將「不聞不問」列入重大虐待或侮辱的要件裡，但要視個案的社會地位、家庭地位而定。
律師吳文城說，雖可打官司排除子女的繼承權，但特留分原則上不受影響；根據民法一一四五條規定，除非繼承人對被繼承人有殺害意圖、偽造遺囑或惡意不奉養等重大虐待與侮辱行為，才會剝奪其繼承權。
換言之，特留分是對繼承人的最低保障。吳文城表示，長輩還可透過遺囑分配財產，但繼承人的特留分除上述狀況外不能被剝奪，例如長輩在遺囑寫明財產全捐公益團體，繼承人仍可向受贈的公益團體要回。
小玉照顧中度失智媽媽三年，媽媽過世後，遠在美國的弟弟回台主張繼承媽媽留下的北市大安區華廈，價值近五千萬元。小玉認為弟弟長年在海外、未照顧媽媽，無權繼承。
吳文城表示，小玉可依衡平原則舉證弟弟不該繼承遺產的理由，提確認繼承權不存在之訴，但成敗很難說，例如弟弟回國探視媽媽的次數，或以視訊關心頻率等，都會影響訴訟結果。
吳文城建議，手足一旦上法院爭產大多撕破臉，這應不是為人父母所樂見；現在不少律師都提供預先規畫財產平順移轉的服務，包含信託、保險、預立遺囑等。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。