15年不聞問 遺產特留分飛了

父母臥病多年不見人影，臨終前「天邊孝子」卻突然現身參與醫療決策，家事法庭也頻繁上演手足爭產爭議，尤其對父母久未聞問，或父母失智後的財產分配爭端，最常造成手足對簿公堂。

高雄高分院判決一對父女長達十五年未聯繫，父親生前多次透過女兒同學（電子郵件）、其他女兒、甚至女婿想聯絡這名女兒，女兒依然不回應，直到父親死後，母親忍無可忍，提起訴訟排除女兒的繼承權。

法官在判決書寫下「親為父女有何深仇，竟長達十餘年不聯繫？」更一審判決母親勝訴，女兒喪失多棟房產的繼承權，連法律保障的特留分都沒有。

律師陳苡儒說，民法規定子女、配偶享有繼承權，但同時也訂有「不孝子女條款」，若達重大虐待或侮辱的構成要件時，就會喪失繼承權。該條款在最高法院的意見中，有將「不聞不問」列入重大虐待或侮辱的要件裡，但要視個案的社會地位、家庭地位而定。

律師吳文城說，雖可打官司排除子女的繼承權，但特留分原則上不受影響；根據民法一一四五條規定，除非繼承人對被繼承人有殺害意圖、偽造遺囑或惡意不奉養等重大虐待與侮辱行為，才會剝奪其繼承權。

換言之，特留分是對繼承人的最低保障。吳文城表示，長輩還可透過遺囑分配財產，但繼承人的特留分除上述狀況外不能被剝奪，例如長輩在遺囑寫明財產全捐公益團體，繼承人仍可向受贈的公益團體要回。

小玉照顧中度失智媽媽三年，媽媽過世後，遠在美國的弟弟回台主張繼承媽媽留下的北市大安區華廈，價值近五千萬元。小玉認為弟弟長年在海外、未照顧媽媽，無權繼承。

吳文城表示，小玉可依衡平原則舉證弟弟不該繼承遺產的理由，提確認繼承權不存在之訴，但成敗很難說，例如弟弟回國探視媽媽的次數，或以視訊關心頻率等，都會影響訴訟結果。

吳文城建議，手足一旦上法院爭產大多撕破臉，這應不是為人父母所樂見；現在不少律師都提供預先規畫財產平順移轉的服務，包含信託、保險、預立遺囑等。