救回病危父 臥床5年 兒懊惱

「如果時間能夠倒流，不會再讓爸爸受這種苦」，山哥（化名）回憶當年堅持搶救病危的父親，之後卻臥床近五年宛如植物人，只剩抽痰聲回應他的呼喚，至今仍覺得心好酸。

六十歲山哥是家中么子，年少就從新竹北上求學、工作，學歷、工作皆是家中最好，大哥則跟在爸爸身邊修理家電。山哥每月回家探視，都帶著大包小包的水果、禮物，還帶爸媽到餐廳吃飯，是親友口中的天邊孝子。

但因工作型態的關係，山哥常被公司急事召回，回家就像沾醬油般無法久留，一肩擔起照顧爸媽責任的大哥、大嫂偶爾不是滋味，見到他會說「那個孝順的兒子回來了」。

山哥每次打電話回家問候，爸媽怕他擔心，總說家裡很好，直到某日大哥來電「爸爸已經兩三天沒有尿尿，正在發高燒」，他趕回家帶爸爸就醫，才發現是攝護腺肥大無法排尿，手術後情況穩定，當時他未顧及大哥住在鄉下，醫學常識不足，埋怨兄嫂「怎麼沒把爸爸照顧好」。

不久大哥又來電，說爸爸昏迷兩三天了，山哥趕回家時，客廳已清空準備辦後事；山哥堅持送父親到醫院急救，「就算不治，也要醫院來宣布」。

爸媽從沒交代病危時要如何處理，最後人是救回來了，卻要靠插管續命，父親在安養院躺了近五年，猶如植物人。每次山哥去探望時說「阿爸，我來看你了」，回應他的只有抽痰聲，讓他既心酸，更懊惱「當初該不該救他」。

父親過世後，山哥對兄嫂仍有埋怨。幾年前，媽媽罹患末期胃癌，山哥接她到台北照顧，媽媽又因心肌梗塞住院，讓山哥嘗到病榻前的辛苦。媽媽出院後第四天復發心肌梗塞，「她倒在我身上時已無意識、心跳」，但山哥堅持要電擊搶救，那時老婆拉了他衣角說「媽媽不會好了」，他才決定放手讓媽媽好走。

山哥終於理解長期照顧親人的箇中滋味，也釋懷對兄嫂的埋怨。後來他與姊姊們商量，將爸媽留下的老家房子留給兄嫂養老，表達對兄嫂長期辛勞的謝意；山哥也因此簽署身後捐出遺體及預立醫療決定，呼籲對主要照顧者要有更多體諒。

律師吳文城說，山哥等同透過協商拋棄繼承，避免手足爭產的紛爭，是很圓滿的作法，值得鼓勵。