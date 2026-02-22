預立醫療決定 邀齊家屬見證

病房裡常因天邊孝子的一句話，導致醫療現場變成家庭糾紛的戰場。醫界與法界人士看多了這類案例，直指很多離鄉背井的遊子也很想從天邊回到父母身邊，但受制各種條件，照顧父母成了他們的壓力與困擾；面對現實，孝子與父母都有「治療」解方，及早行動才能化解衝突、不留悔恨。

台南奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金說，天邊孝子症候群的情況愈來愈多，到南部任職，臨床上更常見來自北部、海外的家屬，感受更深刻。

如何「治療」天邊孝子？陳志金認為醫師要先轉念，面對家屬質疑，別急著指責；尤其外漂的天邊孝子可能背負對病人的自責與罪惡感，同理心和適時鼓勵人子為病人盡孝，就能治療他們、減少衝突。

「到底是怎麼照顧的，怎麼會顧成這樣子？」「上次看不是還好好的嗎？」陳志金說，這是加護病房不時會聽到的聲音，天邊孝子為了刷照護病人的存在感，常否定病患原先簽署的拒絕心肺復甦術同意書，要求積極治療，藉此減輕遠在天邊的罪惡。

他認為，最好讓天邊孝子參與付出，並與病患家屬開家庭會議討論，就能解決醫療決策對立。如果來得及，父母在預立醫療決定諮商時，盡可能用視訊，邀齊相關家屬討論、見證善終決策。

成大醫院高齡醫學部主治醫師羅玉岱說，現在「老老照顧」非常普遍，門診中不少長者對子女的關心都是「報喜不報憂」，避免麻煩子女，以致子女對父母健康狀況有資訊落差，久久返家一次的子女發現父母健康變差，驚訝之餘就可能指責主要照顧者或醫護。

羅玉岱說，國外許多長輩會在生前委任代理人，當生命到了末期，子女無助又無法放手時，代理人可協助溝通並做出醫療決定，減輕子女面對孝道的壓力，確保病患的意願被尊重。因此，民眾可在預立醫療決定書中，指定一名信任的親友作為醫療委任代理人，關鍵是及早行動。

律師陳苡儒解釋，民法已新增「意定監護契約」，讓民眾有意識做決定時，選定特定對象當監護人，訂定書面契約、辦理公證後，通知法院記載，萬一失能或失智時，這名監護人就有權代做醫療決定，取代親屬的決定權。