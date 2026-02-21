比沒加碼還少？今彩539頭獎提高到千萬 中獎人卻只能拿750萬

今年首度實施春節加碼的今彩539到元宵節以前天天開獎，頭獎單注獎金提高為1000萬元，21日開獎結果共開出4注頭獎，總獎金上限3000萬元得4注均分，1注只得獎金750萬元，比平常沒加碼的頭獎800萬元還少。

21日今彩539獎號為01、08、19、20、25。台彩表示，開獎結果本期共開出4注頭獎，因中獎注數超過3注，因此由4注頭獎均分加碼期間的頭獎總獎金3000萬元，每注分得獎金750萬元。

幸運開出大獎的彩券行分別為台北市中山區的「大富翁彩券行｣、苗栗縣頭份市「金包金彩券行｣、高雄市前鎮區「穩贏彩券行｣，以及屏東縣屏東市的「金鑫旺彩券行｣。