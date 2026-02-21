聽新聞
中了年後免開工！大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這縣市
大樂透頭獎連續開！21日大樂頭獎1億元開在台南市滿福寶彩券行，又是一注獨得。大樂透春節加碼大紅包則開出19組，小紅包開出50組。
21日大樂透獎號為：12、13、17、27、41、48，特別號46。春節大紅包獎號為06、09、13、14、18、20、23、38、49，小紅包獎號為39。
台彩表示，大年初五21日大樂透頭獎金額1億元在台南市仁德區後壁里中正路二段138之1號滿福寶彩券行開出，由一人獨得。
21日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出19組，總中獎注數為26注，其中13組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中39組為單注中獎，10組為2注均分，1組為3注均分。
