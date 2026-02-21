快訊

中央社／ 台北21日電

今彩539第115046期開獎，中獎號碼08、20、01、25、19。3星彩中獎號碼867，4星彩中獎號碼5072。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

