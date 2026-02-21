高齡身障者比率攀升…衛福部預告小作所轉型 家長看法兩極

本報日前獨家報導，衛福部社家署擬整合社區身障服務資源，將提供糕點、肥皂製作等手作課程的「小作所」與強調照顧資源的「社區式日照據點」整合，國內家長與社福團體聞訊表達對「小作所熄燈」擔憂，衛福部與各界溝通後，本月正式預告新制，維持服務整合方向，但不影響現行小作所運作模式，提供彈性讓民間單位可依身障者需求，調整服務模式。

據衛福部統計，截至去年第三季，國內身障者總數約124萬人，其中61.8萬人年齡大於65歲，社家署副署長尤詒君說，五、六年前國內身障者逾65歲高齡者比率僅42%，近年身障者比率已達49％，不僅老化趨勢明顯，中高齡者也在增加，且身障者因身體機能差異，40多歲就開始出現老態，因此衛福部提前部署，整合社區式照顧資源，盼滿足不同族群所需。

社家署本月預告「身心障礙者個人照顧服務辦法部分條文修正草案」，修正重點為現行被稱為小作所的「社區式日間作業設施」，與提供高強度照顧服務的「社區式日間照顧據點」，將整合稱為「社區式日間照顧服務」，不再以作業設施或課程活動區分。尤詒君說，新制並非要求現行小作所都要轉型，而是提供彈性，讓社福團體在服務對象年紀漸長，需提升照顧密集度時，有轉型空間。

小作所形式多元，提供身障者練習作業機會，包括摺紙盒、做香皂、糕餅等，也有小作所搭配運動課程，訓練身障者體能。日照服務則提供生理機能較差的身障者照顧資源，並訓練其生活自理能力，盼延緩失能。經本報報導後，衛福部與民間團體溝通，調整後預告新制，整合2種身障資源方向不變，但保留彈性，社福團體也可選擇持續提供小作所、日照單一服務模式。

尤詒君指出，現行小作所個案多為年輕、30多歲身障者，隨身障者老化，生理機能退化，跟不上小作所作業，可能需轉至日照據點接受服務，新制預告期滿實施後，身障團體在空間足夠情況下，整合小作所、日照，可減少個案需轉移、適應新場域的困境，「這是為了迎接下一個30年，為障礙者老化趨勢提前做準備。」

不過，身障家長對新制看法兩極，一名身障家長楊國威說，能力較好的身障孩子家長，多希望維持現狀，讓孩子在小作所活動，擔心整合後，社區式日照容納不同生理功能孩子，導致管理困難，甚至讓日常作業無法維持，而障礙程度較嚴重的孩子，家長多希望2種模式整併，讓能力較佳的小作所身障者為課程注入活力。

社家署原規畫，小作所與日照整合後，服務人數上限由現行小作所20人、日照15人，提升至上限30人。尤詒君指出，在民間團體建議下，本次預告將收案人數上限提升至40人，可安排服務各20人收案，提升服務量能，也方便課程安排，她強調，「小作所不會消失」，民間團體考量場地、單位能量等，可維持現有小作所模式，現行名稱也無需更改，希望擴大服務者，可彈性依需求調整。