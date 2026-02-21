小作所不能消失！家長憂身障孩子老得快 未出門活動增心血管疾病風險

因應身障者老化趨勢，衛福部擬將適合年輕、生理機能佳身障者的「小作所」，與適合高齡、退化身障者的「日照」服務整合，一度傳出小作所將熄燈，引發身障者家長憂心。高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，高齡身障者在義務教育結束後，多無法繼續升學，若沒有相關資源讓孩子出門活動，恐增加肥胖、心血管疾病風險，「小作所不能消失」。

小作所主要提供作業訓練，例如教導身障者烘焙技巧、製作手工肥皂等，而身障日照服務，以照顧身障者為主，協助提升身障者自我照顧能力，並預防延緩失能。衛福部研擬整合這兩項身障資源，統稱社區日間照顧服務，民間團體可自行評估，僅維持小作所、日照其中一項服務模式，或同時提供2種服務模式。

王宏育也是心路基金會董事，其長子為身障者，現年40歲。王宏育說，他在去年聽到小作所將熄燈一事相當憂心，與衛福部社家署溝通後，署方同意將採雙軌並行制，不會取消小作所模式，若社福單位有較大的場域據點，可靈活調整，同時訓練身障者工作能力，也提供照顧服務，如此一來可讓小作所單獨生存，也鼓勵部分單位轉型為大型可收案較多的小作所、日照並行模式。

另一名身障者家長楊國威說，我國小作所發展到一半，且隨著庇護工場轉型，許多原先參加庇護工場的身障孩子，轉而加入小作所參與日常作業，因此小作所實際需求大，現行小作所工作人員每2人需管理15人，已導致人員流動率高，整合後功能好與功能較差的身障者共同作業，管理難度倍增，且若無足夠資源照顧好重度身障者情緒，還恐發生打傷照顧者憾事。

王宏育指出，他兒子參與心路基金會在高雄市的小作所多年，每天數小時待在小作所活動，期間小作所身障者，分成「烹飪組」做飯給大家吃，也有「洗車組」學習洗車，能力最佳的「清潔組」則由7至8人組成團隊，協助民眾打掃公寓、公司行號等，可獲取一部分工資，除作業活動外，小作所還安排每周參觀展覽，每月坐火車到外縣市旅行。

身障者完成義務教育後，受限生理機能，升學阻礙重重。王宏育說，義務教育國中有特教班，也有特殊學校，但大學卻沒有「特殊大學」，身障者高職畢業後，若無法繼續升學，只能宅在家「看電視、吃薯條」，缺乏活動導致肥胖、心血管機率增加，雖無法養家活口，但小作所可訓練身障者生活能力，機能較佳者可銜接庇護工場，機能不理想者，也可以增加社會參與，有存在必要性。

王宏育說，心路基金會歷任董事長、執行長均為障礙者家屬，深諳障礙者實際需求，基金會轄下除有小作所外，也有身障者全日照顧中心，也有日間照顧服務據點、夜間照顧據點、早期療育、庇護工場等，全方位提供障礙者所需服務，待衛福部所提整合小作所、日照的模式正式上路後，若找得到足夠大的場域，且評估不會虧本太多，基金會也會設法響應投入。