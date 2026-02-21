快訊

明天初六收假日 國道11大路段易塞

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
年初六國道易壅塞路段。高公局提供

明日(2/22)為春節連續假期初六(收假日)，預估國道交通量為96百萬車公里，與平日年平均(93百萬車公里)相近，其中北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

年初六國道交通疏導措施。高公局提供
年初六國道交通疏導措施。高公局提供

國道 高公局 草屯

