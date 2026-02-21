春節溫差大 咳嗽病患大增…中醫曝「按壓合谷穴」有助緩解

春節前至今日夜溫差大，咳嗽病患大增。衛福部台南醫院中醫科門診常見病人抱怨「咳嗽好幾星期都沒好」，甚至誤以為肺病感染或氣喘發作，咳嗽原因多，持續沒改善應就醫找出病源。

中醫科醫師李宗融提醒民眾，咳嗽若症狀較輕微，可多選擇潤肺止咳食材，例如川貝燉雪梨可潤肺化痰，參鬚雞湯能補氣養肺、提升抵抗力。若咳嗽合併發燒、咳血或呼吸困難，應儘早就醫。

按摩「合谷穴」也能幫助緩解咳嗽，合谷穴具清熱解表、宣肺止咳功效，尤其對感冒型咳嗽、咽喉不適有效。位置約在手掌背大拇指、食指合攏處肌肉凸起最高點接近兩指骨相連處。

李宗融表示，咳嗽雖是身體的防禦反應，但若久咳不癒，往往與體質與免疫失衡相關。

咳嗽常見原因可分病毒或細菌感染，如新冠肺炎(COVID-19)或A型流感等病毒性感染；也可能是藥物副作用、鼻涕倒流、胃食道逆流所致。

他說，其他原因還包括抽菸、外來物吸入、氣喘、慢性阻塞性肺病、甚至肺部腫瘤等。因此若咳嗽超過兩周未癒，應由醫師進一步評估並找出真正原因。

中醫根據不同證型將咳嗽分為六大類：風寒咳嗽多見於受寒後，痰白清稀、怕冷；風熱咳嗽則痰黃黏稠、喉嚨痛；燥咳常因氣候乾燥或久待冷氣房引起，喉癢乾咳；痰濕咳嗽體質偏濕，痰多胸悶；陰虛咳嗽多為夜咳、喉乾少痰；氣虛咳嗽則咳聲無力、容易疲倦。

李宗融表示，中醫治療講究「辨證論治」，依不同體質與症狀選用適當方藥與針灸穴位，例如風寒咳可用麻黃湯配合針列缺、合谷穴；燥咳用沙參麥冬湯配太淵、照海穴；氣虛者可用補中益氣湯並針足三里、膻中穴，以補氣強肺。「找到對的證型，比一味地想止咳更重要。」

他說，咳嗽日常保養應避免辛辣、油炸、酒精與乳製品，以免助濕生痰。可多選擇潤肺止咳食材，如梨子、蜂蜜、枇杷、百合、銀耳等。例如川貝燉雪梨可潤肺化痰，參鬚雞湯能補氣養肺、提升抵抗力。

李宗融提醒患者，若咳嗽合併發燒、咳血或呼吸困難，應儘早就醫。中醫調理講究「扶正祛邪」，不僅止咳，更從根本改善肺氣運行，讓身體恢復自我修復的能力。