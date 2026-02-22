聽新聞
醫病之間／想到要開工 男心悸失眠
春節長假進入尾聲，新竹某科技公司專案經理想到開工後要面對延宕的專案與數百封郵件，心跳加速、手心出汗，整晚無法入眠，甚至有辭職的衝動。精神科醫師楊聰財指出，這是典型「收假症候群」，嚴重可能誘發其他心理疾病。
楊聰財表示，收假症候群源於個體從高度自由的休假模式突然切換回高壓工作模式時，大腦與身體產生不適應。生理常見疲憊、失眠、腸胃不適或肩頸痠痛，心理表現則有焦慮、易怒與注意力不集中。按過往臨床經驗，春假過後求助身心科或精神科的民眾會增加一到三成。
面對收假壓力，醫師建議先做心理建設，花一小時整理桌面或列出開工首周清單，藉建立結構感消除未知恐懼。
心理學研究發現焦慮一旦被「寫下來」，強度就會減半，建議將最擔心的事具體化並擬定應對方案。楊聰財提醒，若症狀持續超過二周，可能是收假症候群誘發潛伏的憂鬱症或焦慮症，應立即尋求精神醫療團隊專業協助。
