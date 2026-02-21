中南部22日高溫上看30度 各地日夜溫差大

明天是春節連假最後一天，交通部中央氣象署預報指出，明天氣溫各地早晚仍涼，白天高溫北部及東半部攝氏25度至27度，中南部29度、30度，日夜溫差大。

中央氣象署提到，今天風向為東南至偏南風，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，今天各地早晚仍涼，低溫約11度至16度，白天氣溫回升，高溫普遍有25度到30度，最高溫發生在台南玉井30.8度。

中央氣象署指出，明天天氣跟今天類似，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，明晚起基隆北海岸及大台北地區也有零星短暫雨。

明天氣溫各地早晚仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭約15度至16度，南部及花東約18度到19度，白天高溫北部及東半部25度至27度，中南部29度、30度，日夜溫差大，氣象署提醒早出晚歸民眾適時增添衣物。

至於離島天氣，氣象署表示，澎湖晴時多雲19度至25度，金門晴時多雲14度至24度，馬祖晴時多雲12度至18度。

今晚起馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊；東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，明天環境風場為東南風至偏東風，清晨至上午西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後擴散條件轉好，晚間東風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，午後臭氧濃度稍易上升。

馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗以北及高屏地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

日夜溫差分布。圖／中央氣象署提供