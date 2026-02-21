金門返台旅客多 台北－金門今加班2架次

春節假期接近尾聲，離島機場開始出現返回本島工作崗位或就學人潮，金門機場今日因現場往本島之候補旅客較多，交通部民用航空局已協調航空公司增開2架次台北－金門加班機，今日金門航線含正班機預計可飛航110架次；另亦啟動軍機疏運，請國防部支援4架次軍機，包括金門飛往台北2架次，飛往台中、高雄各1架次。全日金門航線雙向可提供約1.1萬個座位數疏運旅客。

