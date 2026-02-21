快訊

最高法院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國我排第5高

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2韓職培證英雄 古林睿煬先發失2分

7陸客春節魂斷貝加爾湖…行程要價7.7萬 「小鋼炮」2分鐘沉沒

明初六收假日北返車流多 預估省道7路段易壅塞

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
明（22）日是大年初六，交通部公路局預估省道將有北返車潮。報系資料照片
明（22）日是大年初六，交通部公路局預估省道將有北返車潮。報系資料照片

明（22）日是大年初六，交通部公路局預估將有北返車潮，省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段，台9線北向蘇花路廊路段；銜接國道易壅塞路段有台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段。

公路局指出，今（21）日大年初五，截至下午3點，省道部分地區如台2線大武崙及台62線西向七堵至安樂路段、台3線及台3丙線紫南宮周邊路段、台4線龍潭路段、台9線蘇花路廊及南迴路段、台61線玄寶大橋及中彰大橋路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形。

另台3線北埔老街、台18線阿里山遊樂區等2處觀光熱點停車率皆已超過7成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。公路局將持續監控車流，籲請用路人留意即時路況資訊。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。依據目前預售情形，西部國道客運尚有55.37%空位，東部國道客運尚有77.87%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。

國道客運 客運業 蘇花路廊

延伸閱讀

台61線大甲段拖吊車司機救援中被撞重傷 白車駕駛涉肇逃今晚到案

初四省道6路段易壅塞 多處風景區及廟宇現車潮

出門前留意！初三走春車潮湧現 公路局列省道18路段易壅塞

今天初一蘇花南下湧車潮 公路局估今尚有9千輛車流

相關新聞

非洲豬瘟防控穩定 我今向WOAH遞交自我聲明非疫區申請

農業部今天表示，我國已於今天正式向世界動物衛生組織（WOAH）遞交非洲豬瘟（ASF）自我聲明非疫區申請文件，後續將依WO...

不斷更新／國道上午18起車禍釀嚴重回堵 今北返「紫爆」國5最塞

今天為春節連續假期初五，目前全國道路況皆大致正常。高速公路局表示，...

開工就想辭職？ 科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群

春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼。32歲科技公司專案經理小林（化名）今年春節與親友聚餐、通宵打麻將，想到開工...

明初六收假日北返車流多 預估省道7路段易壅塞

明（22）日是大年初六，交通部公路局預估將有北返車潮，省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線...

高麗菜從哪來？最受台灣人歡迎的熱門蔬菜 背後重要推手是「他」

清朝時期的臺灣已經有高麗菜的記載，乾隆年間寫為番芥藍。根據《重修鳳山縣志》記載：「番芥藍，似菜。葉...

春節連假近尾聲 澎湖海空疏運估單日逾6千人返台

春節連假接近尾聲，澎湖海空交通疏運今天進入最高峰，交通部啟動海空聯防機制，分流旅客人潮，海空航班幾乎滿載，預估今天全天可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。