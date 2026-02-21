明初六收假日北返車流多 預估省道7路段易壅塞
明（22）日是大年初六，交通部公路局預估將有北返車潮，省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段，台9線北向蘇花路廊路段；銜接國道易壅塞路段有台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段。
公路局指出，今（21）日大年初五，截至下午3點，省道部分地區如台2線大武崙及台62線西向七堵至安樂路段、台3線及台3丙線紫南宮周邊路段、台4線龍潭路段、台9線蘇花路廊及南迴路段、台61線玄寶大橋及中彰大橋路段等出現局部車多壅塞情形，其餘地區交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形。
另台3線北埔老街、台18線阿里山遊樂區等2處觀光熱點停車率皆已超過7成，已啟動相關疏運措施，建議後續計畫前往之旅客搭乘大眾運輸。公路局將持續監控車流，籲請用路人留意即時路況資訊。
公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。依據目前預售情形，西部國道客運尚有55.37%空位，東部國道客運尚有77.87%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。
