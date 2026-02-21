春節連假近尾聲 澎湖海空疏運估單日逾6千人返台

快訊

中央社／ 澎湖縣21日電
澎湖機場。圖／中央社
春節連假接近尾聲，澎湖海空交通疏運今天進入最高峰，交通部啟動海空聯防機制，分流旅客人潮，海空航班幾乎滿載，預估今天全天可順利疏運逾6000民眾返台。

澎湖航空站表示，春節年假明天將告一段落，大部分返鄉過年民眾提前在今天返台，澎湖機場各航線全天離境航班共有63班，總座位數為5549個座位，其中以飛往台北和高雄的25班和21班居多；航空公司也放大機型，派出A321和B738支援部分航班，截至下午2時止，現場各航線等待候補民眾都可望順利候補上機返台。

在船運部分，航行於高雄馬公的澎湖輪今天起加開船班疏運，上午由高雄載客返回澎湖後，下午將滿載約600人和69部車輛前往高雄；明天是春節假期最後一天，也將同步往返高雄澎湖一航次。

澎湖縣政府在澎湖航空站設置鄉親服務處，派遣專人協助旅客候補登記、航班諮詢與現場引導等服務，並視實際機位需求協調航空公司加開加班機，全力達成民眾返台的空中交通需求。

澎湖縣 航班 春節 馬公 機場

