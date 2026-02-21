快訊

高麗菜從哪來？最受台灣人歡迎的熱門蔬菜 背後重要推手是「他」

聚傳媒／ 記者陳冠宇報導
高麗菜示意圖。圖／ingimage
高麗菜示意圖。圖／ingimage

清朝時期的臺灣已經有高麗菜的記載，乾隆年間寫為番芥藍。根據《重修鳳山縣志》記載：「番芥藍，似菜。葉藍，其紋紅、根亦紅。種久蕃茂，團結成頂，層層包裹，彩色照耀。一名番牡丹，種出咬𠺕吧；其國以為上品菜。諺云：『一叢抵一茇』；言其罕也。番銀錢小者，名茇」文中的咬𠺕吧，就是雅加達。

有人提到《重修臺灣府志》已經有前述的記載，其實沒有。中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」發現，《重修臺灣府志》是在康熙五十一年、西元1712年由臺灣府知府周元文主持補修，裡面沒有番芥藍或是高麗菜的記載。半個世紀後登場的《續修臺灣府志》才有記載，這是乾隆二十九年、西元1764年由臺灣府知府余文儀加以補修。

同時期的《重修鳳山縣志》也有記載，這是鳳山縣知縣王瑛曾編纂；乾隆二十七年、西元1762年秋天開始編纂，同年冬天完成，在兩年後的乾隆二十九年、西元1764年刊行。幾十年後編纂的《噶瑪蘭廳志》也有類似記載，但是多了一句「葉蓋如芥，無有食之者。」

十九世紀晚期，閩南語發音的高麗菜稱呼在民間已經很盛行，甚至用類似發音稱之為玻璃菜，而不是使用番芥蘭這種正式稱呼。

連橫在日治時期大正9年、西元1920年出版的《臺灣通史》已經沒有提到番芥藍，而是記載：「高麗菜：種出高麗，傳入未久，其形如菘。」但是誤會品種來自高麗，而且「傳入未久」。這似乎顯示在此之前高麗菜不算普遍，幾乎沒有人吃，所以連橫以為「傳入未久」；也驗證了《噶瑪蘭廳志》提到的「無有食之者」。

日治時期在昭和8年、西元1933年推動改良蔬菜，時年大約五十歲的板橋農民葉深，在江子翠河川沖積地經過多年試驗，終於把上海的大金實高麗菜品種改良成新品種，後來新品種就取名「葉深」。葉深品種輸出日本之後，又被進一步改良成「初秋」，然後又傳回臺灣，成為現在市面上最主要的高麗菜品種。

聚傳媒

