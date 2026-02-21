快訊

告別收假症候群 竹市府推「四帖收心方」 助市民健康開工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安與衛生局提供「四帖收心方」，協助市民循序調整生活型態，讓身心逐步適應與穩定，以健康、有序的步調迎接各項挑戰。圖／新竹市政府提供
春節長假進入尾聲，俗話說「初五隔開，初六挹肥」，意在提醒將假期與日常生活做出區隔，為新的一年揭開序幕。新竹市長高虹安與衛生局提供「四帖收心方」，協助市民循序調整生活型態，讓身心逐步適應與穩定，以健康、有序的步調迎接各項挑戰。

新竹市衛生局長陳厚全表示，面對開工與開學，不少民眾容易出現收假症候群，如精神不濟、失眠、胃口不佳、注意力不集中、疲倦或情緒低落等，可能影響日常生活與工作效率，這些現象與假期作息改變及生活節奏突然回歸高壓環境有關。

高虹安表示，春節假期團聚的熱鬧與歡笑，讓生活充滿溫暖與美好回憶，隨著年節氣氛逐漸沉澱，建議市民朋友善用「四帖收心方」，包括規律作息、飲食調整、適度運動與壓力釋放，協助身心平穩轉換，降低收假帶來的不適感。

衛生局指出，在飲食方面，民眾可適當增加蔬菜及未精製雜糧等含纖維食物的攝取，不僅能促進腸胃蠕動，也有助於穩定血糖與能量，同時應逐步減少高油、高糖、高鹽的料理，協助身體恢復平衡。

作息方面，建議提前調整回規律的睡眠時間，建立穩定生理時鐘，避免熬夜或過度補眠；運動方面，可搭配散步、伸展或輕度有氧運動，提升體力與精神狀態；在心理調適上，可透過深呼吸、冥想或聆聽音樂等方式放鬆身心，並安排日常中小而可行的休閒活動，讓壓力得以釋放。

衛生局提醒，假期的佳餚盛宴可能在不知不覺中牽動血壓、血糖與血脂，長期累積更可能增加代謝症候群與慢性病的風險，建議市民朋友應留意自身健康，適量攝取各類食物，並遵照醫囑按時服藥與回診。

此外，若收假後不適情形持續，影響日常生活或工作表現，也應關注心理健康狀況，適時與親友交流或尋求專業協助，為身心注入正向能量，用健康與活力，把假期的美好延續到新的一年。

