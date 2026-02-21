馬年歡慶新春 行政院食安辦提醒「五要」護食安

行政院食品安全辦公室今天提醒民眾，馬年歡慶新春之際，應避免一次購買過多食材，造成貯存溫度不足，增加微生物滋生與繁殖的風險；同時應避免生食，海鮮及貝類等水產品，務必充分加熱後再食用，才能吃得安心。

行政院食安辦發布新聞稿指出，農曆春節是家人團聚、共享佳餚的重要時刻，不論是自備年菜、訂購年菜，或至餐廳圍爐用餐，飲食衛生與食品安全都不可輕忽。

行政院食安辦表示，只要落實烹調「五要」原則，就能為年節餐桌把關，安心享用團圓年菜。要洗手，維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後及處理食品前後，均應洗淨雙手，有傷口要妥適包紮處理；要新鮮，食材要新鮮，用水要衛生。

食安辦提醒，要生熟食分開，處理及盛裝生熟食的器具應分開，而不需加熱即可食用的蔬果類等產品，在洗滌或裁切時，要特別注意避免交叉污染；要徹底加熱，海鮮及肉類產品應澈底加熱，不食用未煮熟的禽畜水產品，特別是烹煮貝類等水產品時，當殼張開，應再多煮3至5分鐘後再食用，食品中心溫度超過70℃，微生物才容易被消滅，切勿追求口感而忽略生食風險。

食安辦提醒，要注意保存溫度，保存溫度應低於7℃；已烹調食品，或是易腐敗食品及其原料，則建議於5℃以下保存，室溫下不宜放置過久。

行政院食安辦表示，只要把握「五要」原則，就能有效守護飲食安全與衛生，讓全家人吃得安心、團圓歡度佳節。