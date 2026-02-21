快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

春節疫情平穩 類流感急診人次近4年同期最低

中央社／ 台北21日電

疾管署今天表示，今年春節疫情相對平穩，大年初四（20日）類流感急診就診人次寫下近4年同期最低，相較去年同期減少58.1%；腹瀉急診就診人次也較去年同期下降70.6%。

衛福部疾病管制署今天公布大年初四的疫情變化，除提醒數據完整度約在85%至90%間，也特別點出，今年春節疫情相對平穩。

依疾管署提供資料顯示，大年初四類流感急診就診人次為2306人次，為近4年同期最低，與去年同期相比，急診就診人次下降58.1%（5501人次），若與2024年則下降52.9%（4896人次），較2023年則下降17.7%（2803人次）。

另外，過年期間民眾容易大魚大肉，大年初四腹瀉急診就診人次為2138人次，和去年同期相比，雖大幅下降70.6%（7266人次），不過相比2024年同期則上升22.9%（1740人次），相較2023年也增加17.9%（1814人次）。

類流感 疫情 疾管署

延伸閱讀

今年已有12例境外登革熱移入個案 春節出國旅遊籲提高警覺

環團春節三接碼頭藻礁區走春、積沙明顯鯨背丘變多 影響藻礁生態

高雄走春最夯景點 果嶺自然公園、澄清湖春節4天吸客22萬人次

財神爺住這裡？台彩公開6家大樂透黃金彩券行

相關新聞

非洲豬瘟防控穩定 我今向WOAH遞交自我聲明非疫區申請

農業部今天表示，我國已於今天正式向世界動物衛生組織（WOAH）遞交非洲豬瘟（ASF）自我聲明非疫區申請文件，後續將依WO...

不斷更新／國道上午18起車禍釀嚴重回堵 今北返「紫爆」國5最塞

今天為春節連續假期初五，目前全國道路況皆大致正常。高速公路局表示，...

開工就想辭職？ 科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群

春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼。32歲科技公司專案經理小林（化名）今年春節與親友聚餐、通宵打麻將，想到開工...

網路販售違規醫材去年逾千件 食藥署：OK繃、口罩都算數

不少業者利用年節後民眾領到紅包、年終獎金之際，促銷各類產品，衛福部食藥署指出，去年一整年，網路違規販售醫療器材案件數，雖...

台鐵砸57億改善8座重點橋梁 預計5年內完成

台鐵公司表示，為構建具備耐震與防洪韌性的鐵路運輸網，攸關行車安全的「重點橋梁行車安全提昇計畫」於今年陸續邁入工程發包階段...

霾害嚴重 粉專：中南部空氣很髒、出門戴口罩

今天初五，空氣品質不理想。環境部提醒中部、雲嘉南、高屏地區、金門、馬祖地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。