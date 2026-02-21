春節疫情平穩 類流感急診人次近4年同期最低

疾管署今天表示，今年春節疫情相對平穩，大年初四（20日）類流感急診就診人次寫下近4年同期最低，相較去年同期減少58.1%；腹瀉急診就診人次也較去年同期下降70.6%。

衛福部疾病管制署今天公布大年初四的疫情變化，除提醒數據完整度約在85%至90%間，也特別點出，今年春節疫情相對平穩。

依疾管署提供資料顯示，大年初四類流感急診就診人次為2306人次，為近4年同期最低，與去年同期相比，急診就診人次下降58.1%（5501人次），若與2024年則下降52.9%（4896人次），較2023年則下降17.7%（2803人次）。

另外，過年期間民眾容易大魚大肉，大年初四腹瀉急診就診人次為2138人次，和去年同期相比，雖大幅下降70.6%（7266人次），不過相比2024年同期則上升22.9%（1740人次），相較2023年也增加17.9%（1814人次）。