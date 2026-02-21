快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

聽新聞
0:00 / 0:00

開工就想辭職？ 科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼，精神科醫師楊聰財提醒，這並非單純不想上班，而是典型的「收假症候群」。圖／楊聰財提供
春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼，精神科醫師楊聰財提醒，這並非單純不想上班，而是典型的「收假症候群」。圖／楊聰財提供

春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼。32歲科技公司專案經理小林（化名）今年春節與親友聚餐、通宵打麻將，想到開工就要面對延宕的專案與數百封郵件，竟出現心跳加速、手心出汗，整晚無法入眠，甚至產生辭職的衝動。精神科醫師楊聰財提醒，這並非單純不想上班，而是典型的「收假症候群」。

楊聰財表示，收假症候群（Post-Holiday Syndrome）源於個體從高度自由的休假模式，突然切換回高壓工作模式時，大腦與身體產生的不適應反應。生理上會出現疲憊、失眠、腸胃不適或肩頸痠痛；心理上則表現為焦慮、易怒、注意力不集中。小林的案例即是因生物節律崩潰與心理預期失落交織，導致大腦的獎賞系統出現短暫的「撤藥反應」。

面對收假壓力，楊聰財建議核心原則應是「溫柔的換檔」。真正的黃金預防期是初四與初五，民眾應開始微調作息，每天提早30至60分鐘起床，並在起床後20分鐘內接觸自然光，藉由光線療法抑制褪黑激素，重新設定生物鐘。同時應減少報復性追劇等過度刺激，改以輕鬆的閱讀或聆聽音樂。

針對開工前的心理建設，楊聰財指出，初五、初六可「低壓預演」，花1小時整理桌面或列出開工首周清單，透過建立結構感消除未知恐懼。此外，心理學研究發現焦慮一旦被「寫下來」，強度就會減半，建議民眾將最擔心的事具體化並擬定應對方案。飲食方面則應轉向清淡，減少油、酒攝取，為腸道減負也為情緒降溫。

楊聰財提醒，大多數人的症狀會在1至2周內自行緩解，但若症狀持續超過2周、出現嚴重失眠、想輕生的念頭，或是無法正常執行工作任務，應立即尋求精神醫療團隊專業協助。這可能是假期誘發了潛伏的憂鬱症或焦慮症，及時的藥物治療與心理諮商能避免問題惡化。

延伸閱讀

大魚大肉害腦霧？研究曝高脂肪讓記憶力大降16% 醫建議收假前這樣做

過年走春各大景點、廟宇車位難求 醫：當心「停車場焦慮症」大爆發

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

春節瘋「甄嬛傳馬拉松」 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」

相關新聞

非洲豬瘟防控穩定 我今向WOAH遞交自我聲明非疫區申請

農業部今天表示，我國已於今天正式向世界動物衛生組織（WOAH）遞交非洲豬瘟（ASF）自我聲明非疫區申請文件，後續將依WO...

不斷更新／國道上午18起車禍釀嚴重回堵 今北返「紫爆」國5最塞

今天為春節連續假期初五，目前全國道路況皆大致正常。高速公路局表示，...

開工就想辭職？ 科技男心悸失眠 醫授5招告別收假症候群

春節長假進入尾聲，不少上班族開始出現收假恐懼。32歲科技公司專案經理小林（化名）今年春節與親友聚餐、通宵打麻將，想到開工...

網路販售違規醫材去年逾千件 食藥署：OK繃、口罩都算數

不少業者利用年節後民眾領到紅包、年終獎金之際，促銷各類產品，衛福部食藥署指出，去年一整年，網路違規販售醫療器材案件數，雖...

台鐵砸57億改善8座重點橋梁 預計5年內完成

台鐵公司表示，為構建具備耐震與防洪韌性的鐵路運輸網，攸關行車安全的「重點橋梁行車安全提昇計畫」於今年陸續邁入工程發包階段...

霾害嚴重 粉專：中南部空氣很髒、出門戴口罩

今天初五，空氣品質不理想。環境部提醒中部、雲嘉南、高屏地區、金門、馬祖地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。